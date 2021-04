Maurizio Costanzo Show, Stefania Orlando dopo la puntata dice sui social “L’indifferenza è …”

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di mercoledì 14 aprile 2021 una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show alla quale hanno preso parte diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui la bellissima Stefania Orlando. La nota conduttrice italiana, che ha da poco concluso il suo percorso nella casa del Grande Fratello VIP dove si è classificata al terzo posto dietro a Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, nel corso del suo intervento nel famoso talk show di canale 5 ha speso delle bellissime parole per il mondo LGBTQ+, parole molto apprezzate dal pubblico a casa. La mattina successiva però la donna ha condiviso un post su Instagram nel quale ha affermato di essere vittima di attacchi continui da parte di alcuni profili fake sui social e affermando di essere arrivata ad una conclusione. Ma esattamente, quale?

Le dichiarazioni di Stefania Orlando contro gli haters

Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello VIP si è fatta conoscere ed apprezzare da un pubblico molto vasto. Lo stesso che oggi la segue con piacere sui social. Ed è proprio su Instagram che la conduttrice, in seguito alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show, ha parlato degli haters affermando che la conclusione migliore per rispondere a queste persone è quello di neutralizzare i loro attacchi. E quindi non perdere alcun tempo né a rispondere e nemmeno a bloccarli ma semplicemente agire ignorandoli. Secondo la conduttrice rispondere a questi leoni da tastiera significherebbe dare loro visibilità e allo stesso tempo innescare delle inutili polemiche. “Se invece noi rispondiamo…Si innescano polemiche inutili e sterili…Poi vengono fuori brutte parole…”, queste le parole espresse dalla Orlando.

Lo sfogo su Instagram dopo la partecipazione al Maurizio Costanzo Show

Purtroppo sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che molto spesso, sui social, si trovano ad essere oggetto di critiche da parte di alcune persone, definite leoni da tastiera, che si nascondono dietro uno schermo e si permettono di offendere e giudicare la vita altrui.

Il post dell’ex gieffina sui social

Ed è proprio parlando di queste persone che Stefania Orlando ha concluso il suo intervento su Instagram affermando che non meritano nulla se non l’oblio. E proprio ignorarli è la migliore vendetta da mettere in atto nei loro confronti. “L’indifferenza è la migliore vendetta…Devono rimanere nell’oblio nell’indifferenza totale con quel loro misero commento sui social…”. Queste le parole con cui l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha concluso il suo post sui social.