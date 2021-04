Alberto Matano e Francesca Fialdini, lei sui social scrive “dopo aver …”, il web si infiamma

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 18 aprile, una nuova puntata della trasmissione televisiva condotta da Francesca Fialdini su Rai 1 ovvero ” Da noi… a ruota libera”. Ospiti della puntata Martina Colombari, Roby Facchinetti e Alberto Matano. Proprio quest’ultimo e la conduttrice sono grandi amici da molti anni e la loro speciale intesa ha fatto sognare telespettatori. Allo stesso la Fialdini ha dedicato delle belle parole sui social.

Alberto Matano e Francesca Fialdini grandi amici

Alberto Matano, noto giornalista, autore e conduttore televisivo è molto riservato e allo stesso tempo molto attaccato alla famiglia. Nel corso dell’ospitata di ieri nel programma di Rai 1 “Da noi… a ruota libera” ha più volte rischiato di far commuovere la presentatrice, oltre che i telespettatori. Tutti hanno notato tra i due una speciale intesa fatta di sguardi e sorrisi e tra i vari momenti commoventi che hanno segnato l’intervista vi è stato anche quello in cui è stato trasmesso il video nel quale il conduttore, nel 2019, ha salutato i telespettatori del TG1 per poi arrivare alla conduzione de ‘La Vita in diretta’. I due insieme hanno cantato e ballato sulle note di Lady Gaga. Si sono più volte guardati negli occhi e sorriso. Una perfetta intesa che ha fatto sognare i telespettatori a casa che potrebbero essere davvero molto felici di vederli insieme in qualche nuovo progetto.

Il post della presentatrice sui social

La conferma del grande e speciale rapporto di amicizia che lega Francesca Fialdini e Alberto Matano è arrivata proprio nella serata di ieri quando la presentatrice, che non è solita condividere molto sui social, ha condiviso alcune immagini della puntata andata in onda nel pomeriggio. E tra le tante immagini ve ne erano anche alcune insieme all’amico Alberto Matano. Proprio a quest’ultimo la bravissima Francesca Fialdini ha dedicato delle bellissime parole.

Le parole di Francesca Fialdini

Molto belle sono state le parole che Francesca Fialdini ha voluto dedicare sui social all’amico Alberto Matano. La presentatrice ha nello specifico scritto: “Con @albertomatano ci si diverte sempre. Lo conosco dai tempi di #unomattina e dopo aver condotto insieme 3 edizioni del Premio Agnes lui è diventato per me #refelipedelmicorazón! ❣(special guest Lady Gaga)”. Parole molto semplici con le quali però la presentatrice di “Da noi…a ruota libera” ha voluto esprimere il grande affetto che prova per il presentatore e allo stesso tempo esternare il bellissimo rapporto che li lega.