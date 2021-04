Corrado Augias nella bufera, durissimo attacco “inadeguato e offensivo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 17 aprile è andata in onda su Rai Tre una nuova puntata del format “Città segrete” condotta da Corrado Augias nel corso della quale il presentatore ha condotto i telespettatori in un viaggio virtuale all’interno di una Napoli segreta. Un viaggio che però non è piaciuto al coordinatore di Forza Italia in Campania ovvero Domenico De Siano il quale attraverso la sua pagina Facebook è intervenuto esprimendo delle dure parole.

Domenico De Siano contro il programma di Augias

In seguito alla messa in onda della nuova puntata di “Città segrete” su Rai 3 il coordinatore campano di Forza Italia ovvero Domenico De Siano ha deciso di intervenire denunciando sui social il danno d’immagine subito dal capoluogo partenopeo. Nel corso della puntata in questione ha avuto luogo una narrazione tra luoghi, personaggi e vicende legate alla città di Napoli. Un viaggio nel corso del quale si è anche cercato di ripercorrere la storica storia sia artistica sia politica della città. Domenico De Siano però non ha gradito e si è espresso sulla sua pagina Facebook affermando: “Dov’è la Napoli segreta della sua cultura millenaria? Di sicuro non è quella stereotipata mostrata ieri in maniera approssimativa, inadeguata e offensiva da Corrado Augias”. Il coordinatore campano di Forza Italia ha poi proseguito rivolgendo delle dure parole al conduttore e precisando ” Napoli, con la sua storia millenaria, forse sconosciuta solo al conduttore televisivo è ben altra cosa rispetto all’immagine retorica di una città malavitosa e stracciona, fatta di personaggi discussi e discutibili, peraltro triti e ritriti”.

La polemica sui social

Domenico De Siano ha ritenuto imperdonabile lo scivolone fatto dalla televisione di Stato che si è prestata a tutto ciò e ha continuato il suo post sui social augurandosi che vi sia un intervento immediato da parte della Commissione di Vigilanza della Rai per poter rimediare al grave danno di immagine che la città di Napoli si è trovata a dover subire. In seguito alle parole espresse dal senatore ecco che sono stati in tanti sui social ad unirsi alla polemica, tra questi l’Assessore comunale al patrimonio ovvero Alessandra Clemente la quale, delusa dalla puntata andata in onda e da quello che è stato raccontato, ha voluto precisare “Mi farò sentire”.

Le scuse di Corrado Augias

Il presentatore Corrado Augias attraverso Fanpage si è voluto scusare ma allo stesso tempo esprimere il suo pensiero in merito. Augias ha dichiarato di essere dispiaciuto ma ha voluto precisare che se l’intento è quello di rappresentare la realtà delle città nelle varie sfaccettature allora “Dobbiamo parlare sia della grande tradizioni musicale e artistica, sia della camorra”.