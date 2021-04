Isola dei Famosi, Akash Kumar lascia a bocca aperta: “Mi sono pentito di aver regalato a Elisa Isoardi 2000,00 euro …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi sta proseguendo anche se diversi sono i naufraghi che non ci sono più perché hanno fatto rientro in Italia: Akash Kumar che, eliminato, ha scelto di non accettare una seconda possibilità di rimanere nel programma cambiando isola ma ha deciso, invece, di andare via e tornare in Italia nonostante la conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi si sia mostrata molto seccata per questa scelta e gli abbia anche detto che avrebbe potuto lasciare il posto a qualcun altro che avrebbe giocato più volentieri e anche meglio. Dopo questa affermazione il giornalista Roberto Alessi ha “rimproverato” la Blasi dicendole che avrebbe dovuto accettare la decisione dei naufraghi concorrenti di andare via senza fare polemiche. Poi, è stata la volta di Elisa Isoardi a lasciare l’isola per un incidente all’occhio che le è occorso quando, cucinando, per il troppo vento, un lapillo del fuoco le è andato a finire nell’occhio. La produzione ha ritenuto di farla tornare in Italia per farla sottoporre ad accertamenti medici ma Dagospia, proprio nelle ultime ore, ha sostenuto che l’incidente, anche se vero, non è stato determinante nella scelta della Isoardi di tornare in Italia perché la bella conduttrice torinese, sempre a detta di Dagospia avrebbe firmato il contratto solo per una partecipazione all’Isola di otto settimane.

La rivelazione che fa Akash kumar

su Elisa Isoardi lascia tutti interdetti

Akash Kumar ha fatto una rivelazione su Elisa Isoardi che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il modello ha detto, quando è andato

ospite nella nuova trasmissione in onda su Mediaset Play di Tommaso Zorzi a Il Punto Z che: “Le ho regalato duemila euro di vestiti prima dell’Isola dei Famosi … ho fatto questo gesto, però me ne sono pentito”.

Tommaso Zorzi a Il Punto Z intervista Akash Kumar

Dopo aver ascoltato questa rivelazione su Elisa Isoardi, Tommaso Zorsi ha chiesto al modello indiano se il colore dei suoi occhi fosse naturale e lui ha risposto: “Il colore dei miei occhi è assolutamente vero” e poi ha aggiunto: “Ho mentito nell’usare nomi falsi, consigliato da loro. Oggi uso quello vero, Akash, e punto al cinema e a Hollywood”.

Solo guardando la trasmissione di Tommaso Zorsi si potrà capire come mai il modello indiano abbia regalato a Elisa Isoardi 2000,00 euro di vestiti.

Chissà se la Isoardi, ormai in Italia, replicherà in qualche modo.