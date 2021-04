Tommaso Zorzi posta una foto con Silvia Bonolis e Sonia Bruganelli commenta, il web in delirio

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorsi piace davvero a tutti. Maurizio Costanzo, ottimo giornalista che di comunicazione se ne intende, è rimasto sorpreso, come lui stesso ha detto, nel vedere come Zorsi riesca a catalizzare l’attenzione di tantissime persone, a coinvolgerle e a entusiasmarle. Infatti, Costanzo non ha nascosto di volerlo come ospite fisso nel suo salotto, il Maurizio Costanzo Show perché da quando c’è lui, il programma è seguito da una fascia di età più giovane di quella che da sempre gli appartiene.

Tommaso Zorsi è un grande amico di Silvia Bonolis, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Tommaso Zorsi ha dato dimostrazione, in più di un’occasione, di essere molto sensibile e di avere un grande cuore.

Qualche tempo fa, quando era ancora dentro la casa del Grande fratello vip, un giorno mandò un saluto ad una certa Silvia e tutti si chiesero chi fosse.

Poi, in seguito, si è saputo che si trattava della figlia di Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli.

Silvia Bonolis, come hanno avuto modo di raccontare entrambi i genitori, alla nascita ha subito un intervento al cuore che le ha causato un ritardo nella crescita. Per Silvia, Tommaso è molto importante, infatti, dopo la foto Sonia Bruganelli ha commentato così: “Grazie @tommasozorzi perché con te lei è felice”.

In migliaia hanno avuto parole bellissime per Tommaso Zorsi a commento della foto con Silvia.

Paolo Bonolis spiega i problemi di salute della figlia Silvia

Paolo Bonolis, in occasione di un’intervista, ha spiegato i problemi di salute della figlia Silvia e ha detto: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli. Silvia è una bimba bellissima, sempre molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti”.

Sonia Bruganelli, invece, ha detto: “Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato ad essere fiera di me”.