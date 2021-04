Isola dei famosi, Sonia Bruganelli fa una domanda: “Ma perché … ” e solleva un caso

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi sta procedendo con colpi di scena liti ed eliminazioni: insomma il solito programma che comunque piace e non annoia mai perché i protagonisti, ogni anno diversi, piacciono sempre o, comunque, fanno discutere.

Dopo il ritorno in Italia di Elisa Isoardi a causa dell’incidente all’occhio causato da un lapillo, Dagospia ha dichiarato che l’incidente, se pura avvenuto, non era così grave da implicare il ritorno in Italia della bella conduttrice piemontese ma, piuttosto, il motivo del ritiro dipende dal contratto firmato da Elisa Isoardi che prevedeva la sua presenza sull’isola solo per otto puntate.

Al momento la diretta interessata non ha né confermato né smentito questa bomba lanciata da Dagospia.

Sonia Bruganelli si chiede perché Elettra Lamborghini si siede da sola in studio

Quest’anno opinionisti all’Isola dei famosi sono Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

In tanti avevano notato che Elettra Lamborghini in studio era seduta da sola e distante dagli altri ma a chiederlo direttamente è stata la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli che ha posto direttamente la domanda.

A risponderle è stato Tommaso Zorzi che ha chiarito la situazione durante una puntata del suo Punto Z, la nuova trasmissione che conduce da quando è uscito dalla casa del grande fratello vip sulla piattaforma streaming Mediasetplay.

La risposta di Tommaso Zorsi

Tommaso Zorsi, influencer milanese che ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato il motivo della distanza e ha detto che in studio non c’è spazio per sistemare tre poltrone vicine, perché è indispensabile mantenere sempre il metro di distanza.

Infatti, nonostante tutti siano sottoposti a tampone, comunque, il protocollo impone il rispetto della distanza di sicurezza.

Poiché Elettra Lamborghini a causa del covid è arrivata in studio qualche puntata dopo dell’inizio del programma, Zorzi e la Zanicchi si erano giù seduti vicini.

I compensi che prendono gli opinionisti sono molto alti, infatti Tommaso Zorzi ha un contratto da 50 mila euro a puntata, Elettra Lamborghini da 25 mila euro, Iva Zanicchi 20 mila euro.

L’inviato Massimiliano Rosolino prende 30 mila euro a puntata, e in ultimo, Ilary Blasi, la conduttrice ha un contatto di 50 mila euro a puntata.