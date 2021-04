Michelle Hunziker ancora nella bufera, posta una foto, il web si rivolta e lei “Scusate, non lo faccio più”

0 SHARES Condividi Tweet

Non sono giorni facili per Michelle Hunziker che, da sempre sulla cresta dell’onda, ultimamente è attaccata sempre più spesso. La Hunziker, che è sempre stata una donna autoironica, che si è sempre messa in discussione e non ha mai avuto difficoltà a riconoscere i propri limiti mettendosi a nudo e svelando momenti difficilissimi della sua vita privata, si è ritrovata, nel giro di poche settimane, a chiedere scusa per il suo comportamento. Vediamo cosa è successo.

Michelle Hunziker accusata di razzismo

Qualche settimana fa, da dietro il bancone di Striscia la notizia, il tg satirico di canale 5 di Antonio Ricci, lei e il collega, l’amatissimo e il simpaticissimo Gerry Scotti, hanno messo su un siparietto imitando gli occhi a mandorla dei cinesi. Sul web si sono scatenati accusandoli di razzismo e i due hanno ricevuto addirittura minacce di morte, accusati di avere ridicolizzato il popolo dei cinesi a detta di chi non ha colto l’ironia di un gesto simpatico e innocente, tra l’altro fatto più e più volte da chiunque. E se Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono scusati, Antonio Ricci ha detto che la satira non può chiedere scusa e che la reazione di chi si è sentito offeso fa più ridere del siparietto messo su dalla Hunziker e da Scotti.

Michelle Hunziker posta una foto, il popolo del web l’accusa e lei chiede ancora scusa

La tempesta che si era scatenata attorno al siparietto sugli occhi a mandorla si è appena palcata e Michelle Hunziker è finita, di nuovo al centro delle polemiche per una foto che ha postato sui social.

Nella foto si vede Michelle, bellissima in bianco, davanti ad una porta di legno.

Qualcun, però, pur apprezzando il fisico statuario della Hunziker si è accorto che un ventre così piatto come risultava dalle foto era irreale e l’ha accusata di aver ritoccato la foto facendoglielo notare.

La Hunziker non ha negato, anzi ha subito ammesso e ha fatto anche i complimenti a chi se ne è accorto e ha detto: ”Forse mi era partito il ditino mentre la sistemavo“. E poi, subito dopo: “Ecco la gallery con le foto del look non ritoccate e senza filtri! L’altra l’ho archiviata“.

Infine, ha commentato così: “Ammazza quanto siete sagaci e attenti. Mai più Facetune“.

Ancora una volta, la bellissima showgirl svizzera, ha dato prova della sua autenticità e simpatia.