Maurizio Costanzo Show, Costanzo una furia contro Alba Parietti che vuole intervenire “Ci sono …”

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Maurizio Costanzo Show. Sembra che la puntata si sia prolungata più del previsto e sia finita a notte fonda. Quella di ieri, andata in onda giovedì 22 aprile, è stata una puntata infatti piuttosto movimentata e tanti sono stati ospiti di un certo calibro intervistati dal noto giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che da diversi anni propone questo format televisivo che ha avuto e continua ad avere un enorme successo.

Maurizio Costanzo Show, ospite in studio Matteo Salvini

Tra gli ospiti più attesi della puntata c’è stato sicuramente lui, Matteo Salvini il senatore e politico che ha dato vita a dei dibattiti piuttosto curiosi su diversi argomenti, attirando l’attenzione dei presenti al teatro e anche dei vari ospiti oltre che dei telespettatori a casa. Il senatore, diventato in questi anni anche un noto personaggio politico e televisivo, sembra abbia affrontato diversi argomenti, alcuni di questi anche molto curiosi. Uno tra tutti la musica ed a tal riguardo, il leader della Lega sembra aver rivelato come è solito vivere il rapporto con i suoi figli riguardo il tema in questione. “Mio figlio quando siamo in macchina mi fa cambiare canzone perché dice che ho gusti musicali da vecchio”. Questo quanto dichiarato da Salvini.

Alba Parietti, la troppa curiosità dell’opinionista fa sbottare Maurizio Costanzo

Tra gli ospiti della puntata di ieri c’è stata anche lei, Alba Parietti una nota attrice oltre che donna del mondo dello spettacolo e mamma di Francesco Oppini, reduce da un grande successo ottenuto al Grande Fratello vip. Sembra che la nota opinionista si sia dimostrata parecchio curiosa nel corso della puntata, tanto che ad un certo punto questa sua troppa curiosità ha fatto in qualche modo sbottare lo stesso Maurizio Costanzo. Ad un certo punto infatti il marito di Maria De Filippi sembra si è dovuto intervenire per ricordare ad Alba che in studio c’erano anche altri ospiti. “Alba, ci sono otto persone presenti!”, avrebbe detto Maurizio Costanzo.

Un successo straordinario per Maurizio Costanzo show

Quest’anno sembra che l’edizione del Maurizio Costanzo Show ha avuto un successo straordinario, ancora maggiore rispetto a quello degli anni passati mandato. A fare questa rivelazione è stato lo stesso Maurizio Costanzo, il quale nel corso della puntata ha dichiarato che rispetto agli anni passati, quest’anno ci sono anche tanti giovani a seguirlo e che questo è sicuramente un traguardo molto importante raggiunto.