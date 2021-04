Amici 20, Rudy Zerbi una furia contro Anna Pettinelli “Non fare la …” la prof fuori di sè

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici 20 ovvero il talent condotto da Maria De Filippi. Continua quindi la corsa alla finale e ovviamente gli allievi continuano a diminuire all’interno del talent show. Continuano anche gli scontri tra i vari professori e nello specifico in passato ci sono state delle vere e proprie di altri per tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Gli scontri tra i due prof di tanto sono continuati anche nella serata di ieri. Durante la sesta puntata di Amici il serale come al solito Rudy Zerbi sembra aver criccato una esibizione di Aka7even, che come tutti sappiamo è un allievo di Anna Pettinelli.

Amici 20, ancora scontri tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Nel corso della terza puntata di Amici serale Rudy sembra aver quindi criticato una esibizione del cantante e nello specifico si è trattato dell’esibizione sul pezzo di Tina Turner con l’aggiunta di Barre. Proprio questa scelta del giovane allievo della scuola sembra non sia piaciuta a Rudy Zerbi che l’ha definita piuttosto banale. La risposta di Anna Pettinelli sembra essere stata la seguente “Io non metto in dubbio la qualità della tua squadra. Tu lo fai perché ti manca lo stile”.

Rudy critica Aka7even e Pettinelli va su tutte le furie

Immediata la risposta di Rudy il quale anzi ti do la collega dicendole “E’ da quando è iniziato Amici che attacchi tutti! Non fare la santarella perché non lo sei affatto”. Insomma è stato ovvero il botta e risposta tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, i quali ci hanno abituati ormai in questi mesi a queste solite discussioni. Nello specifico sembra che la Pettinelli non riesca proprio a sopportare il fatto che Rudy prenda una posizione negativa criticando le barre dei ragazzi. Dal canto suo sembra che Rudy iinvece non perda occasione per criticare Aka7even.

Tensione in puntata

Così dopo aver ancora una volta criticato il giovane allievo di amici, Anna Pettinelli sembra che sia andata su tutte le furie esclamando “Ti invito ad avere un minimo di classe che, evidentemente, ti manca”. Un vero botta e risposta quindi tra i due prof che sicuramente è continuato nel momento in cui il giovane cantante ha cantato anche un altro brano ovvero il suo inedito intitolato Loca. Secondo quanto riferito da Zerbi sembrerebbe che si tratti di un brano già sentito che molto probabilmente non avrà un grande successo e scomparirà nel giro di qualche settimana. “Hai fatto il discografico ma non sai più riconoscere un pezzo di successo”. Questo quanto detto da Amici.