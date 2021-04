Tv Talk, Luca Barbareschi massacrato dai social, le sue dichiarazioni sconvolgono il popolo del web

0 SHARES Condividi Tweet

Tv Talk è una trasmissione molto amata del sabato pomeriggio e il suo pubblico aspetta Massimo Bernardini e il resto dei co conduttori per trascorrere qualche ora in allegria informandosi sui programmi e sui personaggi che nella settimana precedente hanno un po’ tenuto banco o, almeno più degli altri. Massimo Bernardini è un conduttore sempre attento al garbo e alla educazione che non permette mai a nessuno di scantonare anche se è il primo a divertirsi e a prendersi in giro ma sempre con tanta delicatezza.

Gli ospiti che di sabato in sabato allietano il programma, sia quelli in studio che quelli in collegamento danno ogni volta un contributo prezioso al programma e una chiave di lettura di trasmissioni e personaggi che, qualche volta, al telespettatore è sfuggita.

Luca Barbareschi ospite di Tv talk fa delle affermazioni che gli scatenano contro il web

Ieri, sabato 24 aprile ospite a Tv Talk fra gli altri, Luca Barbareschi che è tornato in televisione dopo anni di assenza. Luca Barbareschi ha, infatti, un nuovo programma che si chiama “In barba a tutto”.

Durante il suo intervento ha, però, fatto delle dichiarazioni molto forti e ha detto, a proposito del DDL Zan, che intende adottare misure di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere: “È un problema molto complesso che si ribatte su tantissime cose, il paradosso, lo dico con provocazione, è che oggi è più seguito un LGBT che una famiglia normale perché fa più notizia.”

Luca Barbareschi sferra un duro attacco contro l’attore Alessio Boni

Luca Barbereschi, a proposito di chi sta sostenendo il DDL ZAN e, in particolar modo control’attore Alessio Boni ha detto di essere: “Stufo di vederlo con il tatuaggio con la mano”

E poi ha anche aggiunto, facendo suo il pensiero molto discusso dello psichiatra Jordan Peterson: “Tu puoi essere un trans ma ciò non toglie che tu sia comunque un uomo”. Alessio Boni, che si sta battendo molto per la campagna che ha fatto partire Vanity Fair con cui si chiede a gran voce l’approvazione del DDL Zan, ha detto:

“Stufo marcio di vedere Alessio Boni con il tatuaggio sulla mano per mettersi al servizio della Stato per fatturato.”

Poi Luca Barbereschi ha anche parlato del suo nuovo programma e ricordando di essere stato cacciato dalla televisione per essere stato molto forte nelle sue idee, ha detto che non intende fare lo stesso errore del passato e dunque: “Vorrei non chiudere alla prima puntata quindi devo stare attento”.

Il popolo del web lo ha duramente attaccato per le sue dichiarazioni molto forti.