Quarto Grado, Denise Pipitone è Danas, cosa emerge dalle comparazioni

Si continua a parlare della piccola Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa nel 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo in Sicilia. In queste ultime settimane, si sta tanto parlando di questo caso, dopo che in Russia una ragazza di nome Olesya Restova pare abbia lanciato un appello. La ragazza pare che sia stata rapita nello stesso periodo in cui è stata rapita la piccola Denise e pare fosse alla ricerca della sua famiglia d’origine. La cosa incredibile è che la ragazzina pare somigliasse parecchio a Piera Maggio e per questo motivo si è cercato di capire se effettivamente si trattasse di Denise. Poi gli esami strutturali hanno dato il loro esito e purtroppo Olesya non è Denise.

Scomparsa Denise Pipitone, riaperto il caso dopo Olesya

Tuttavia questa circostanza ha fatto sì che si tornasse a parlare di questo caso davvero incredibile, sul quale sembrano esserci ancora tanti dubbi. Si è tornato così ad indagare sulla pista familiare, soprattutto dopo le registrazioni delle conversazioni di Jessica Pulizzi, ovvero la sorellastra di Denise. Ricordiamo che Jessica è stata sin dal primo momento indagata e accusata di sequestro di persona salvo poi essere scagionata. Si continua comunque ad indagare e sembra che sia stato addirittura riaperto il caso.

Danas, la clamorosa indiscrezione a Quarto Grado

Continuano così le indagini sulla scomparsa della bambina, che ricordiamo è stata rapita nel 2004 quando aveva soltanto 4 anni a Mazara del Vallo in Sicilia. Di Denise Pipitone e della sua scomparsa piuttosto misteriosa se ne è parlato a Chi l’ha visto e poi anche a Quarto Grado. Nello specifico, in questa trasmissione si è parlato di Danas ovvero una bambina che sarebbe stata ripresa un po’ di anni fa da una guardia giurata a Milano. Si tratterebbe di un video girato a poco più di un mese dalla scomparsa della piccola Denise. Questa bambina era in compagnia di una donna Rom e di un bambino che stava suonando La fisarmonica e qualcuno l’avrebbe chiamata proprio con questo nome Danas.

La comparazione linguistica non da adito a dubbi

Sembra che durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi sia stata mandata una comparazione linguistica, che è stata eseguita dal professor Luciano Romito dell’università della Calabria. Questa riprenderebbe una frase di Denise in un video che è stato registrato nel 2004 da Piera maggio e sarebbe stata confrontata con le parole che sono state pronunciate da bambina a Milano. La frase in se sarebbe “Dove mi porti?”. Dalla comparazione effettuata dall’esperto emerso un dato davvero incredibile ovvero che li inflessione linguistica sarebbe praticamente la stessa. Ciò farebbe intendere che almeno la provenienza geografica delle tue bambine sarebbe praticamente uguale. Che Danas fosse davvero la piccola Denise?