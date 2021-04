Federica Panicucci , sui social senza freni “Inizia la …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci è una delle conduttrici di maggiore successo di tutti i tempi. Da diversi anni ormai è al timone di una trasmissione importante di Canale 5, ovvero Mattino 5 che va in onda dal lunedì al venerdì. Ebbene, sembra che dopo le fatiche della settimana, Federica Panicucci abbia con ansia aspettato il weekend per dedicarsi un po’ al sano relax in attesa di tornare poi lunedì con il solito programma. “Il venerdì non è un giorno, è l’inizio della felicità!”.

Federica Panicucci il post che ha tanto incuriosito i fan

È questo il post che ha scritto Federica Panicucci nelle scorse ore e che è visibile nel secondo paragrafo come didascalia di una foto in allegato. Come si è soliti fare ormai, a questo post Federica Panicucci ha allegato tutta una serie di hashtag tra i quali anche buon weekend. Sicuramente il fatto che Federica abbia voluto dire che il weekend è sinonimo di felicità, è un pensiero condiviso da milioni di italiani e di telespettatori che hanno così lasciato il loro mi piace e commentato in modo positivo. Ad ogni modo, sempre su Instagram nei giorni scorsi la conduttrice pare che si sia lasciata andare ad una riflessione piuttosto misteriosa.

Mattino 5, la foto della conduttrice dal camerino

Ebbene, sembra che nei giorni scorsi la conduttrice di Mattina 5, abbia pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia dove appare molto probabilmente all’interno del suo camerino dietro le quinte del programma. Questa volta nella didascalia avrebbe scritto soltanto “Tanti pensieri belli”. Ma cosa avrà voluto dire? Sono in tanti coloro che hanno ovviamente visualizzato questo post, ma non ho capito effettivamente a cosa Federica Panicucci si riferisse.

Il post di Federica dedicato al padre

Sempre nei giorni scorsi, la nota conduttrice ha postato su Instagram un post che ha tanto commosso i suoi follower. Sembra che si sia trattato di un post attraverso il quale Federica Panicucci ha voluto ricordare il padre scomparso proprio nella notte tra il 12 e il 13 settembre 2016 all’età di 77 anni. La dedica di Federica Panicucci è arrivata proprio nel giorno del compleanno dell’uomo che avrebbe compiuto esattamente 81 anni. “Ovunque tu sia, sarai sempre nel nostro cuore. Buon compleanno papy e nonno meraviglioso”. Questo quanto viene scritto dalla presentatrice Toscana che ha anche pubblicato uno scatto in cui si è immortalata proprio insieme al suo papà ed ai figli Sofia e Mattia.