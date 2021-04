Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini botta e risposta con l’ospite Carlo Conti che perde la pazienza e lascia lo studio

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini è conduttrice del programma Da noi a ruota libera che va in onda la domenica pomeriggio subito dopo Domenica In. La conduttrice è molto seguita e gli ospiti in studio vanno da lei molto volentieri a raccontarsi e spesso a far venire fuori dei lati inediti o poco conosciuti del loro carattere.

Gli ascolti del programma sono molto buoni e non sono calati neppure quando Francesca Fialdini, bloccata a casa dal covid, ha condotto in collegamento mentre in studio c’era Nek a fare da padrone di casa.

Tutti hanno notato che quando Domenica In sta per terminare, Mara Venier dà appuntamento alla domenica successiva ma non passa la linea a Francesca Fialdini, cosa che di solito si fa in modo che il programma precedente sia da traino a quello successivo. In tanti, per questo, ritengono che tra le due donne ci sia attrito o sia accaduto qualcosa per la quale hanno litigato ma mai alcuna notizia è trapelata in questo senso.

Francesca Fialdini ospita Carlo Conti a Da Noi a Ruota libera

Ieri, ospite da Francesca Fialdini è andato Carlo Conti che da venerdì è tornato in tv con il suo programma Top 10. Carlo Conti, in interviste rilasciate recentemente ha detto che non se la sente più, a sessant’anni, di condurre un programma di fascia quotidiana e per questo, si vuole dedicare solo a quelli che prevedono un solo appuntamento settimanale.

La trasmissione Top 10 che quest’anno va in onda per la seconda edizione, era stata proposta la prima volta l’anno scorso in piena pandemia da covid e il risultato era stato eccellente e per questo la produzione della Rai ha pensato di riproporla anche quest’anno e venerdì ospiti erano, tra gli altri, Cristina De Sica e Loretta Goggi che si sono molto divertiti e hanno fatto divertire.

Ieri a Da Noi a Ruota libera botta e risposta tra la Fialdini e Carlo Conti che abbandona lo studio

Ieri a Da noi a ruota libera dopo un botta e risposta tra Francesca Fialdini e Carlo Conti, quest’ultimo ha abbandonato lo studio.

Ma vediamo cosa è accaduto.

Carlo Conti, ospite da Francesca Fialdini ha dichiarato, e non certo per la prima volta, che la sua squadra del cuore è la Fiorentina.

Quando è stato il turno della Fialdini, la conduttrice ha detto: “Me l’hai chiesto? Sempre Juve!”.

Ed è stato a questa risposta che Carlo Conti, fuori di se, in modo scherzoso ha lasciato lo studio per poi farvi rientro, subito dopo, tra le risate della Fialdini.

Poi Carlo Conti ha raccontato un aneddoto e ha detto: “Ho regalato un libro riciclato senza saperlo e l’ho scoperto dopo perché c’era la dedica, a quel punto mi sono un po’ arrampicato sugli specchi”.

E poi in chiusura di intervista, Conti ha chiesto alla Fialdini: “Ti dispiacerebbe andare via? Perché io a quest’ora devo fare merenda. Te lo sto chiedendo educatamente”.