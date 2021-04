Fabrizio Moro attacca Vittorio Brumotti picchiato, “Impara a portare rispetto perché …”, il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Vittorio Brumotti, inviato del tg satirico di canale 5 Striscia la notizia è stato, ancora una volta, picchiato selvaggiamente dopo aver portato alla luce una situazione di spaccio in un quartiere romano.

Dopo che Striscia ha reso nota l’aggressione e il pestaggio ai danni di Vittorio Brumotti in tantissimi gli hanno mostrato solidarietà e anche apprezzamenti per il lavoro, molto rischioso che fa provando a sanare piazze e quartieri invasi dallo spaccio di droga ma c’è anche chi gli si è scagliato contro come chef Rubio che gli ha detto “te ne hanno date anche poche, infame” e il cantautore Fabrizio Moro che gli ha scritto “impara a portare rispetto”.

Ma vediamo cosa è accaduto.

Fabrizio Moro, duro attacco a Vittorio Brumotti

Dopo che l’aggressione e il pestaggio ai danni di Vittorio Brumotti è diventato di dominio pubblico perché Striscia ha mandato in onda il servizio che lo testimonia, e dopo che Chef Rubio ha scritto così sui social “Te ne hanno date anche poche” è intervenuto anche il cantautore Fabrizio Moro che ha scritto così: “Trovo DOVEROSO esporre il mio pensiero riguardo ai fatti di cronaca legati al sig. Brumotti e all’aggressione da lui subita durante il suo “servizio” a Quarticciolo. Io e tutta la mia troupe di lavoro abbiamo girato un film proprio a Quarticciolo. Abbiamo invaso i vicoli, le strade, i negozi. […] Siamo entrati negli angoli di ‘spaccio’. Qualcuno si è lamentato. Qualcuno ironicamente diceva: ‘Quando ve ne annate?!?!’. Nessuno, NESSUNO, ci ha mai aggrediti, o mai minacciati, o ha mai avuto reazioni rabbiose o violente contro di noi, nessuno ci ha chiesto il ‘pizzo’, nessuno”.

E poi Fabrizio Moro ha anche aggiunto: “Io in borgata ci sono nato e mi viene naturale “portare rispetto”, a tutti…non conosco la storia di chi osservo e quindi non la posso giudicare. Mentre Brumotti è stato gonfiato, a noi ogni pomeriggio i ragazzi delle case popolari ci portavano il caffè e le torte fatte in casa. Ringrazio tutta la borgata Quarticciolo. Nelle borgate, oltre al disagio, c’è anche tanta bellezza ma, per vederla bisogna saperci camminare”.

Il web si rivolta contro Fabrizio Moro

A queste parole fortissime scritte da Fabrizio Moro, il web gli si è rivoltato contro e ha scritto: “Doveroso? ‘Un bel tacer non fu mai scritto’“. O, anche: “Io mi auguro veramente che questo post non ti porti la pubblicità che cerchi. Ti dovresti solo vergognare“, e anche: “Si ma te eri a girare un film… Brumotti a denunciare gli spacciatori! Non mi sembra sia la stessa cosa!”, E c’è chi è andato diretto e gli ha risposto: “Vai lì a denunciare lo spaccio di merda e poi vediamo se ti portano il caffè“.