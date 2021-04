Avanti un altro, Paolo Bonolis brutale contro Tommaso Zorzi: “Ma chi …”

0 SHARES Condividi Tweet

Avanti un altro pure di sera sta riscuotendo un grandissimo successo e Paolo Bonolis e Luca Laurenti non si smentiscono mai.

La coppia funziona benissimo e il loro programma, se pur in una formula un po’ rivista dal solito Avanti un altro che va in onda nella fascia quotidiana, ha un seguito di pubblico notevole e gli ascolti sono decisamente gratificanti.

Tommaso Zorsi ospite di Avanti un altro pure di sera fa un siparietto con Paolo Bonolis che dice “ma chi l’ha invitato?”

Nella puntata di Avanti un altro! Pure di sera Paolo Bonolis ha fatto sfidare, come al solito, due squadre che erano quelle dei Vizi contro i Sosia.

Uno dei concorrenti vip è stato Tommaso Zorsi che, reduce dalla vittoria del Grande fratello vip e attualmente opinionista de L’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini ha scherzato molto con Paolo Bonolis.

Tommaso Zorsi gli ha chiesto se fosse mai stato gay e Bonolis con il suo tono crudele e fintamente cattivo gli ha risposto: “Ma che ca**o di domanda è? Ma chi l’ha invitato?”

Tommaso Zorsi a Paolo Bonolis: “Sei pre-morente”

Durante la puntata di Avanti un altro! Pure di sera Tommaso Zorzi ha scherzato molto con Paolo Bonolis e poi gli ha detto: “Sai che ho fatto Riccanza, perché io sono ricco. Anche tu te la cavi, qualcosa hai guadagnato. Cosa te ne fai di tutti questi soldi? Che sei pre-morente… abbiamo pure il prete”.

E Paolo Bonolis, di rimando: “Fatemi sapere prima chi viene come ospite, ok?”.

Poi, Tommaso Zorzi ha ascoltato Bonolis che gli ha raccontato il funerale che vorrebbe: “Bara glitterata, trainata dai centauri. La cerimonia viene officiata dai tre capi delle tre religioni monoteiste. Durante la cerimonia da un’immagine sacra si stacca Achille Lauro sanguinante. C’è pure Amadeus che ride, sta sempre a ridere. A un certo punto entra Paolo Brosio che cerca di trafiggerlo, ma Achille Lauro vince. Impone le mani sulla mia bara, facendo un monologo su Fiorello che augura il male al Sanremo di chi verrà dopo, e io risorgo. E certo, con tutto quello che ho pagato”.

In realtà Paolo Bonolis e Tommaso Zorsi sono molto amici e Zorsi lo è soprattutto della figlia di Bonolis e Sonia Bruganelli, Silvia che per Zorsi ha un debole come ha raccontato la stessa Bruganelli sui social quando, a corredo di una foto che ritrae Silvia con Zorsi ha scritto che la ragazza quando è con lui è felice.