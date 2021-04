I soliti ignoti, non riconosce il figlio, Amadeus la guarda senza parlare, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri è andata in onda una puntata de I soliti ignoti, ovvero il programma condotto da Amadeus e che va in onda tutti i giorni nella fascia preserale. È stata davvero clamorosa la gaffe del dell’ospite che ha tanto divertito i telespettatori e per la quale sicuramente la puntata andata in onda ieri non verrà sicuramente dimenticata. Tutto fa pensare che questa gaffe rimarrà sicuramente nella storia. Quale è stata la reazione del conduttore Amadeus?

I soliti ignoti, la reazione di Amadeus

Questa gaffe è avvenuta proprio durante la fase finale del programma, ovvero quella del parente misterioso. Sembrerebbe che la donna, chiamata a partecipare alla puntata in un momento ben preciso sia apparsa piuttosto confusa tanto da riconoscere il figlio sbagliato. A quel punto, la concorrente ovvero, l’ospite del giorno Monica Leofreddi sembra aver capito il malinteso, ma nel contempo si è vista sfumare la vincita e la speranza di poter devolvere così €25000 alla fondazione italiana per l’autismo.

La signora non riconosce il parente misterioso e scambia suo figlio

La signora è apparsa, dunque, piuttosto confusa e sembra che alla fine abbia confermato durante la puntata de I soliti ignoti, Che la donna scelta da Monica fosse effettivamente sua figlia ovvero la numero 8. In realtà però non era così perché la signora era la mamma di un ragazzo presente in studio, ovvero il numero 7. A quel punto è dovuto intervenire immediatamente Amadeus. il quale completamente senza parole e con l’espressione piuttosto esterrefatta, sempre aver detto alla signora “Signora, suo figlio non è l’ignoto numero sette? Si è confusa“.

L’ironia di Monica Leofreddi sui social

Dopo qualche momento di imbarazzo sembra che poi alla fine tutto si sia concluso con una grassa risata. Di certo è rimasta però la delusione di Monica Leofreddi che si è vista sfumare davanti agli occhi, una somma molto importante che avrebbe devoluto in beneficenza. Nel contempo i telespettatori si sono riversati sui social network commentando l’accaduto, ovviamente con ironia. Anche la stessa Leofreddi poi sui social sembra che abbia scritto “Solo a me poteva capitare. Parente misterioso meno somigliante del mondo, neanche la mamma lo riconosce. “Scherzi a parte, mi è dispiaciuto tanto aver perso la cifra che avevo guadagnato, ce l’ho davvero messa tutta per aiutare l’autismo”. Per tutte queste ragioni, la puntata in questione sicuramente non passerà inosservata.