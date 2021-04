Aurora Ramazzotti, senza mezzi termini “Questa è una …”, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Aurora Ramazzotti è la figlia di Michelle Hunziker e di Eros, il noto cantante amato da milioni di Italiani e non solo. La loro primogenita ormai da diversi anni è diventata un vero e proprio personaggio del mondo della televisione e attualmente è anche una inviata de Le Iene. La giovane è anche particolarmente attiva sui social network, dove ha un profilo Instagram seguito da milioni di follower. Nello specifico sui social la giovane condivide tante riflessioni su alcuni temi molto importanti e spesso si lascia andare a confessioni sulla sua vita privata.

Aurora Ramazzotti, la riflessione sui social

Proprio in questi ultimi minuti, attraverso il suo profilo Instagram sembra che Aurora abbia voluto fare una confessione relativa ad un problema che la attanaglia ormai da parecchio tempo. Stiamo parlando dell’acne, un problema che per Aurora Ramazzotti sta diventando davvero insostenibile e pare che abbia voluto in qualche modo fare una confessione sui follower e lanciare anche un messaggio a tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione.” È quasi un anno da quando ho iniziato il mio percorso per curare l’acne”, è questo quanto dichiarato da Aurora Ramazzotti, la quale ha anche aggiunto che purtroppo combattere con la propria pelle e così.

La confessione su Instagram

“Combattere con la propria pelle è così: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa. Ogni tentativo è un terno al lotto e, quando va male, una sconfitta da incassare ed elaborare.” Questo è ancora quanto aggiunto da Aurora Ramazzotti, la quale ha confessato che in passato purtroppo ha sofferto di un problema alla pelle, contro il quale ha dovuto lottare e faticare parecchio. Sembra che in passato non avesse neanche il coraggio di guardarsi allo specchio e che nonostante comunque non abbia risolto del tutto il problema, grazie all’aiuto di una persona è riuscita a fare dei passi in avanti. “Ultimamente lo stesso specchio ha perso d’importanza, non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla”, ha aggiunto ancora Aurora.

L’augurio di Aurora ai suoi tanto affezionati follower

Poi la figlia di Michelle Hunziker sembra abbia voluto concludere il suo intervento, lanciando un augurio a tutti i suoi interlocutori, ovvero augurando a tutti di trovare una persona che possa trasmettergli l’amore per la pelle anche quando purtroppo non c’è proprio niente da amare. Inevitabilmente sono arrivati sotto al post tantissimi commenti e tante interazioni positive così come Aurora è solida ed abituata a ricevere.