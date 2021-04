Felicissima Sera, Pio e Amedeo parlano di Mara Venier e dicono che lei ha …

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo stanno spopolando e il successo dalla loro trasmissione “Felicissima sere” che va in onda il venerdì era praticamente annunciato perchè questo duo, da sempre, piace tantissimo e a loro si perdona anche qualche frase un po’ esagerata che, spesso, esce dalle loro bocche. Ne hanno davvero per tutti e loro cosa sia il “politicamente corretto” non sono interessati a saperlo. La puntata scorsa ha visto loro ospite Achille Lauro che si è prestato al loro gioco e ha mostrato un lato del suo carattere davvero molto simpatico quando ha cantato con loro la sua canzone rivisitata “Rolls Royce” che è diventata “Fiat Punto”.

E anche Francesco Totti non è stato da meno cantando con loro “Un capitone, c’è solo un capitone ..” come Claudio Baglioni che si è fatto addirittura mettere lo smalto nero alle unghie per provare a ringiovanirsi come gli hanno chiesto Pio e Amedeo, salvo poi dire “la mia è una carriera finita”. Domani, venerdì 30 aprile andrà in onda l’ultima puntata di Felicissima sera e, c’è da scommetterci, che sarà strepitosa come sono state tutte le altre.

Pio e Amedeo parlano di Mara Venier

Pio e Amedeo hanno rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della quale hanno rivelato: “Sono arrivate anche molte chiamate inaspettate. Mara Venier ci ha urlato: Bravi!“.

E poi hanno anche detto che Carlo Conti ha detto loro così: “Mi dispiace di non potervi guardare, però devo lavorare”, visto che anche lui di venerdì sera è in tv con il programma Top10 su Rai1, proprio facendo concorrenza a Pio e Amedeo.

Amedeo Grieco svela la sua emozione prima di iniziare il programma

Amedeo Grieco durante l’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, ha anche detto che lui è tanto emozionato prima di iniziare e ha dichiarato: “Ci siamo mostrati per ciò che siamo davvero. Non quelli di Emigratis, un po’ spacconi: quelle lì sono maschere”.

Pio e Amedeo sono poi anche intervenuti nella vicenda che ha visto al centro di un attacco Gerry Scotti e Michelle Hunziker per aver imitato gli occhi a mandorla dei cinesi e, a questo proposito hanno detto: “Ma scuse di che? Di cosa devono chiedere scusa?”. E Pio ha aggiunto: “Quando ero piccolo, a scuola cantavamo la canzoncina “C’era un cinesino con gli occhi così”, tiravamo le palpebre e ci venivano gli occhi a mandorla. I cinesi hanno degli occhi bellissimi, dove sta l’offesa? Stiamo cadendo nella follia del politically correct, è una piaga. La libertà di espressione dove va a finire?”.

Gli ospiti dell’ultima puntata saranno Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli ed Eros Ramazzotti e Francesco Pannofino.