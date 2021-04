Samanta Togni, “Samuel Peron mi ha preso per i capelli” e lui, “Mi devi ringraziare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Per diverso tempo Samanta Togni è stata una delle protagoniste di Ballando con le stelle, ma quest’anno la nota conduttrice pare abbia deciso di lasciare lo show per dedicarsi ad altri progetti. Per chi non lo sapesse, infatti Samantha è la conduttrice di due programmi che vanno in onda su Rai 2 ovvero I Fatti Vostri e Domani è domenica. Alcune ore fa proprio attraverso il suo profilo Instagram sembra che la donna abbia voluto fare delle confessioni e lo ha fatto attraverso il suo profilo Instagram. Ma cosa ha dichiarato?

Samanta Togni, il retroscena sul video di Ballando con le stelle

In realtà la donna sembra aver voluto fare delle dichiarazioni su Ballando con le stelle e nello specifico ha postato un video sullo spot della sua ultima partecipazione al programma, dove tra l’altro ha rischiato di cadere. Proprio in riferimento a questa occasione, sembra che la donna sia stata presa letteralmente per i capelli da Samuel Peron, il ballerino del programma che l’ha tanto aiutata ed evitato che per lei ci fossero delle conseguenze gravi, in seguito alla caduta.

La conduttrice ha rischiato di cadere girando il video per Ballando

Tutto ciò è accaduto proprio mentre Samanta Togni stava girando lo spot della sua ultima edizione di Ballando con le stelle. Ma non finisce qui, perché Samantha sembra aver postato il video di quel momento, raccontando come sono andate rispettivamente le cose. “A terra era tutto completamente bagnato e ballare li sopra era praticamente un terno a lotto… cadevamo tutti come birilli… ma noi andavamo avanti”, questo quanto dichiarato da Samantha che poi ha aggiunto ancora una riflessione.

“La danza va sempre oltre e ci insegna a proseguire , a rialzarsi sempre … e nel ballo di coppia ci insegna a sostenersi l’un con l’altro … anche se a volte in modo alternativo (come la ripresa per i capelli di Samuel Peron in questo video).”

Il post ottiene migliaia di interazioni, il commento di Peron

Il post pubblicato da Samantha sembra aver tanto interessato il suo pubblico, tanto che sono arrivati migliaia di like di commenti sotto, tra cui proprio quello dello stesso Samuel Peron. Quest’ultimo però pare abbia triplicato con una sua battuta che ha fatto tanto divertire. “Quando si suol dire ‘prendere per i capelli’ Il tuo coccige ad oggi mi ringrazia ancora.” Le parole di Samuel hanno fatto tanto divertire il pubblico del web.