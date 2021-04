Pio e Amedeo, dopo Felicissima Sera, Lol-Chi ride è fuori e loro dicono …

0 SHARES Condividi Tweet

Pio e Amedeo, da un paio di settimane a questa parte sono alla conduzione di un varietà andato in onda su Canale 5 ed intitolato Felicissima sera, che pare abbia avuto un successo straordinario. Il programma è andato in onda di venerdì sera e pare che grazie alla loro comicità ed al loro programma geniale, siano riusciti a battere anche la concorrenza della Rai. Contemporaneamente infatti, Rai 1 è andato in onda un nuovo programma condotto da Carlo Conti, ovvero intitolato Top 10 e gli italiani pare abbiano nettamente preferito il duo comico foggiano. Gli ascolti sono stati infatti piuttosto soddisfacenti. Un grande successo quello del duo comico.

Pio e Amedeo, grande successo con Felicissima sera

Dopo felicissima sera, adesso sembra che il grande sogno di Pio Amedeo sia quello di arrivare a condurre il Festival di Sanremo, preferibilmente insieme a Carlo Conti ed a Maria De Filippi. Pio e Amedeo si sono lasciati andare ad una intervista ai microfoni di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ed hanno espresso quello che è il loro sogno, che ad oggi sembra essere lontano da realizzare ma non impossibile. In qualche modo, loro vorrebbero affiancare uno dei conduttori più importanti di sempre, ovvero Carlo Conti o anche la regina di Canale 5 Maria De Filippi e fare un po’ quello che ha fatto Fiorello in questi due anni al fianco di Amadeus.

L’indiscrezione su Lol

Durante l’intervista, il duo comico sembra aver fatto anche una rivelazione piuttosto scioccante, ovvero sembra abbiano rifiutato la conduzione di LOL -chi ride è fuori, il programma rivelazione dell’anno andato in onda su Amazon Prime video. “Ci avevano chiesto di condurlo ma non potevamo. Come concorrenti non accetteremmo: è un format bellissimo ma pur sempre un format. Ormai abbiamo troppa ‘libertà’, sarebbe un passo indietro. Comunque qualcuno è stato bravissimo, altri un po’ meno”.

La confessione sui programmi del pomeriggio e sulla conduzione di Paolo Bonolis

Poi i due quattro anni fa, hanno fatto anche alcune considerazioni sulla televisione di oggi e soprattutto sui programmi televisivi del pomeriggio dicendo di non amarli particolarmente. I due sembra che abbiano anche confessato di amare la conduzione di Paolo Bonolis. “Uno dello spettacolo che ci piace è Bonolis. Nonostante i suoi 84 anni è veloce. Ha la faccia di uno che si è rotto le palle di questo politically correct”. E’ questo quanto dichiarato ancora da Pio e Amedeo.