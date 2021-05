I soliti ignoti, Amadeus incredulo e imbarazzato: “Ma lei cosa ci fa con quelle?”, silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

I soliti ignoti ci ha abituati a siparietti divertenti ma a volte anche imbarazzanti tra concorrenti, tra detective, vip e concorrenti e, anche tra Amadeus e i concorrenti. La trasmissione, nonostante vada in onda da tanti anni, è sempre fresca e vivace, piace e travolge e la dimostrazione è data dal seguito che ha sui social dove il popolo del web commenta, critica, applaude e commenta divertito. Amadeus dopo la faticosissima conduzione di Sanremo, si sta dedicando alla sua trasmissione quotidiana che, pare, a breve andrà in onda anche in prima serata.

Amadeus in imbarazzo e divertito “ma cosa ci fa con quelle?”

Ieri Amadeus ha fatto un siparietto che ha molto divertito sia il pubblico a casa che quello che lo segue sul web.

Vediamo cosa è accaduto.

Ieri a giocare a I soliti ignoti come ospite detective vip c’era l’attrice Greta Scarano che, ad un certo punto, sembrava avrebbe vinto una somma importante da devolvere all’associazione che aiuta i bambini autistici e invece ha perso al gioco finale quello in cui bisogna associare l’ignoto al parente.

Ma il momento divertente è accaduto quando Amadeus ha chiesto ad un ignoto di rivelare l’indizio.

L’ignoto, a quel punto, ha rivelato: “Faccio collezione di fate” e Amadeus, avendo capito male, incuriosito e incredulo ha chiesto: “Di fave?“.

Tutti in studio che avevano capito bene e sono, per questo, scoppiati in una fragorosa risata.

E Amadeus ha continuato: “Ma lei che ci fa con le fave? Non se le mangia, le colleziona. Vabbè!”

E l’ignoto ha spiegato, a quel punto anche mimando le fate che volano e ha detto: “Le fate, con le ali“.

E poi Amadeus, divertito, ha aggiunto: “Già sono miope, se ci sento pure poco…di fate! Scusi ho capito fave”.

Amadeus festeggi a Milano la vittoria dello scudetto

Amadeus e il figlio Josè hanno festeggiato lo scudetto dell’Inter. Però Amadeus, a differenza di Filippo Magnini che è stato duramente attaccato per questo, non è andato in piazza ma in macchina, nel rispetto della normativa anticovid con il figlio e la moglie Giovanna a strombazzare per le strade della città.

Amadeus e il figlio facevano svolazzare la bandiera dell’Inter dal finestrino e Giovanna Civitillo, la moglie, riprendeva con la telecamera la scena molto divertita a sua volta. Amadeus, in questo modo, ha dato un esempio importante, che si può festeggiare rispettando il protocollo anticovid.