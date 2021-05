Leonardo Pieraccioni, pubblica un post per ricordare Luana la 22enne uccisa da un macchinario in fabbrica

0 SHARES Condividi Tweet

Nei giorni scorsi è venuta a mancare Luana D’Orazio, una giovane donna morta purtroppo mentre si trovava sul posto di lavoro. La giovane è stata uccisa da uno dei macchinare con il quale stava lavorando e con il quale ha lavorato per tanti giorni. La notizia è stata accolta con grande dispiacere da gran parte degli italiani. Un grande dolore che è stato ripreso anche da diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione. Uno tra tutti il regista Leonardo Pieraccioni, sembra aver voluto esprimere il suo punto di vista e ricordare la giovane. Leonardo Pieraccioni pare che avesse avuto modo di conoscere la mamma della vittima, perché pare avesse preso parte ad uno dei suoi film.

Luana D’Orazio, la morte della giovane lavoratrice scuote l’Italia.

Luana D’orazio è la giovane 22enne, morta purtroppo mentre si trovava sul posto di lavoro. Mamma di un bambino che aspettava con ansia che Luana tornasse dal lavoro ed una mamma che stava aspettando la figlia. Luana giorno 3 maggio, così come sempre, pare si fosse recata sul posto di lavoro, pronta per affrontare una nuova giornata, prima di poter rientrare a casa e tornare dal suo bambino. Purtroppo intorno alle ore 10 di quel tragico giorno è accaduto qualcosa di terribile.

La 22enne risucchiata da una macchina tessile

Luana è purtroppo morta risucchiata da una macchina tessile dell’azienda dove lavorava da un pò di tempo ormai, vicino Prato. Purtroppo la giovane è morta sotto gli occhi disperati dei colleghi che nella più totale disperazione non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla loro collega. Molti hanno voluto ricordare la 22enne e lo hanno fatto sui social, condividendo una sua foto e scrivendo una dedica nella didascalia. Come abbiamo anticipato, a parlare di lei è stato anche Leonardo Pieraccioni, che sembra abbia avuto modo di incontrare la giovane sul set del suo film Se son rose.

Il messaggio di Leonardo Pieraccioni

Il regista appena appresa la notizia della morte di Luana , ha voluto parlare di lei e dedicarle un lungo messaggio che poi è stato anche ricondiviso dalla pagina social Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. “ L’ho avuta come comparsa in un mio film, Se son rose, nella scena di una festa. Il ricordo di quella scena di una festa spensierata di ventenni aggiunge ancora più dolore. Perché la vita a vent’anni dovrebbe essere e continuare così, come una festa. È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Lascia un bambino di cinque anni, non ci sono parole. Per quanto possa servire, mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia ” . Questo quanto scritto da Leonardo.