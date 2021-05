Morgan, ha un terribile incidente in monopattino e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan è il noto cantante e artista conosciuto non soltanto per le sue doti canore, ma anche per il suo modo di fare piuttosto esuberante. Lo scorso anno sembra che Morgan abbia preso parte al Festival di Sanremo insieme a Bugo e la loro partecipazione alla manifestazione canora più importante d’Italia, è finita al centro della polemica e del gossip per parecchio tempo. L’artista è stato anche più volte al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti e comportamenti tenuti non soltanto in alcune trasmissioni televisive, ma anche nella sua vita privata. Proprio in questi giorni, il cantante si è reso però protagonista di un incidente avvenuto seppur in modo accidentale. A raccontare l’accaduto è stato proprio lui Morgan.

Morgan, protagonista di una caduta accidentale

Nei giorni scorsi sembra che Morgan si trovasse in sella al suo monopattino elettrico quando improvvisamente è caduto. Questa caduta seppur accidentale, ha avuto per lui però delle conseguenze piuttosto critiche, visto che si è rotto ben due costole. L’incidente è avvenuto esattamente il primo maggio, quando il cantante si trovava a Milano e pare stesse tornando da una sessione musicale in studio avuta con i Bluvertigo. Quest’ultima, per chi non lo ricordasse è la band con la quale Morgan ha lavorato ed ha suonato per tanti anni e con la quale adesso sembra essere tornato a lavorare ed a preparare il nuovo album.

Mentre Morgan stava camminando sul suo monopattino, sembra che abbia inciampato su un tombino sporgente che gli ha fatto completamente perdere il controllo del mezzo cadendo in modo accidentale. È stato soltanto dopo qualche ora dalla caduta che Morgan ha riscontrato dei fortissimi dolori al costato. Anche in questo caso però Morgan si è distinto perché si è collegato sul nuovo social, solo vocale, ovvero Club House, facendo un appello “Cercasi ortopedico a Milano”.

Scambio di battute tra Morgan e Asia Argento

Poco tempo fa ad utilizzare questa nuova piattaforma pare fosse stata proprio Asia Argento ovvero l’ex compagna di Morgan. Ma quest’ultima pare avesse aperto una Room chiamata The Royal couple e all’interno pare avesse chiesto a Marco Castoldi, il motivo per cui i due si sono lasciati. “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo”. Fu questa la risposta di Morgan alla domanda della sua ex con la quale è stata in tutti questi anni.