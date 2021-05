Alberto Matano, Federica Sciarelli una furia contro di lui sul caso di Denise, scoppia una bufera in Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Il caso di Denise Pipitone è ritornato prepotentemente a far parlare di sé dopo che, per alcuni anni, era rimasto un po’ fermo perché non c’era più alcuna novità.

Ma qualche settimana fa una ragazza russa ha sostenuto di essere stata rapita all’età di 4 anni, di non sapere chi fosse la mamma e di volerla rintracciare.

Dalla Russia, la notizia è arrivata immediatamente in Italia e tutti hanno sperato che si trattasse proprio di quella Denise Pipitone che all’età di 4 anni era stata rapita e sottratta alla mamma Piera Maggio. Ma così non è stato e la notizia si è rivelata, ancora una volta, una falsa speranza.

Federica Sciarelli contro Alberto Matano

Voci di corridoiosostengono che Federica Sciarelli sia infuriata con Alberto Matano.

Vediamo perché.

Pare che la conduttrice di Chi l’ha visto? sia fuori di sé dalla rabbia e abbia esternato il suo sentimento all’Ad Rai Fabrizio Salini per come Alberto Matano si sia occupato, all’interno del suo programma Vita in diretta, della vicenda di Denise Pipitone. Perché la Sciarelli sostiene che, mentre lei si occupa del caso in modo asciutto, senza aggiungere scandalismi che sarebbero assolutamente inopportuni e irrispettosi vista la situazione tragica, Matano, farebbe tutt’altro.

E cioè, tenderebbe a spettacolarizzare il caso mettendosi sullo stesso piano di Barbara d’Urso che, nella stessa fascia oraria, conduce Pomeriggio 5. Non si conosce la reazione di Matano a queste accuse.

Però, è accaduto che nell’ultima puntata de La vita in diretta, Matano ha ringraziato Federica Sciarelli per occuparsi con costanza e tanta attenzione al caso della piccola Denise.

Gli ascolti di Chi l’ha visto? e di Vita in diretta

Sia Federica Sciarelli che Alberto Matano conducono due programmi di grandissimo successo e seguito e il loro pubblico è sempre fedele.

Chi l’ha visto? È stato più seguito, nell’ultima puntata, di Ulisse di Alberto Angela su Rai Uno con circa tre milioni di telespettatori sintonizzati e uno share del 13.68%.

Quando, infatti, Chi l’ha visto ? si occupa del caso della piccola Denise Pipitone fa sempre un boom di ascolti e anche Vita in diretta non è da meno, ormai molto più seguito di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Infatti, se prima la D’Urso con il suo Pomeriggio 5 aveva ascolti altissimi ora se la deve contendere con la conduzione di Alberto Matano che piace sempre di più anche se il giornalista calabrese ha fatto sapere che l’anno prossimo non condurrà più Vita in diretta dopo due anni consecutivi, il primo in tandem con Lorella Cuccarini e, quest’anno, da solo.