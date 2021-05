I Soliti Ignoti, Amadeus una furia contro Donatella Rettore «Fammi finire di parlare…»

0 SHARES Condividi Tweet

Anche ieri è andata in onda un’altra puntata de I soliti ignoti e l’ospite detective era Donatella Rettore, amatissima cantante.

La vincita, anche ieri sera, era da devolvere al Centro Astalli per i rifugiati.

Donatella Rettore ha giocato, a tratti bene a tratti un po’ meno bene e, alla fine, su otto ignoti, ne ha indovinato solo quattro.

In ogni caso, il montepremi che è riuscita ad accumulare è stato di tutto rispetto, e cioè 20.000 euro.

Donatella Rettore regala tanta vivacità alla serata

Donatella Rettore ha regalato alla serata tanta vivacità come è proprio nel suo carattere e il pubblico da casa ha apprezzato tanto perché non ha avuto momenti di noia o stanchezza. Donatella Rettore, spumeggiante e frizzante come la conosciamo da sempre non si è smentita e il suo carattere lo ha messo a disposizione del pubblico di Amadeus che si è divertito particolarmente come dimostrato dai commenti sui social.

Amadeus prova a spiegare a Donatella Rettore il gioco ma lei lo interrompe continuamente e lui “fammi parlare”

Donatella Rettore, veneta, durante il gioco ha chiesto tantissime volte ad Amadeus «quanto costa» e poi subito dopo dava l’ok e la conferma della sua scelta.

Ed è stato proprio per questo che ha sbagliato diverse volte.

Poi, mentre Amadeus le stava spiegando un tipo di mestiere e cioè quello di chi realizza marmo finto, la Rettore, senza pensarci su due volte ha confermato, sbagliando perché era invece chiaro a tutti che l’ignoto, di lavoro, tagliasse bugiardini.

Amadeus, per questo ennesimo errore dettato dalla fretta e dall’istinto che ha governato tutto il gioco messo in piedi da Donatella Rettore con tanta allegria, le ha detto: «Ma non mi fai neanche finire di parlare. Ormai hai confermato e non puoi più cambiare idea».

Poi si è arrivati al gioco finale, quello del parente misterioso. Ieri sera si trattava di Mario, il fratello di uno degli ignoti.

Donatella Rettore, a questo punto, si è calmata un bel po’ e dopo un’attenta analisi senza tralasciare nulla, ha scelto ben sicura della sua decisione ma sbagliano, l’ignoto 5.

Purtroppo, la scelta giusta sarebbe stata quella dell’ignoto numero 8.

La puntata, in ogni caso, è piaciuta tantissimo e i commenti in questo senso si sono sprecati sui social che simpaticamente hanno sottolineato come per Amadeus sia stato faticoso condurre con un’ospite detective così esuberante e hanno scritto: «Amadeus distrutto dalla serata».