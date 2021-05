I Soliti ignoti, Marisa Laurito ospite in studio commette un errore e Amadeus rimane di ghiaccio

0 SHARES Condividi Tweet

Soliti Ignoti, nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata del programma di Amadeus e sembra che l’ospite in studio ad un certo punto abbia commesso un grave errore. Il conduttore davanti alle parole dell’ospite, sembra essere rimasta completamente senza parole. Poi sembra che al termine della puntata de I soliti ignoti, l’ospite abbia voluto rendere pubblica la sua delusione per aver commesso questo errore imperdonabile. Stiamo parlando di Marisa Laurito, la quale ha avuto il grande piacere di prendere parte al programma di Amadeus, ma sarebbe rimasta piuttosto delusa del fatto di aver commesso un errore. Ma cosa è accaduto?

Soliti ignoti, ospite in studio Marisa Laurito

Nel corso della puntata di ieri de I soliti ignoti,la trasmissione condotta da Amadeus sembra che l’ospite in studio sia stata proprio lei Marisa Laurito, una delle conduttrici e showgirl più importanti del nostro paese. La speranza di Marisa pare fosse quella di poter vincere un buon bottino da devolvere all’ospedale Spallanzani di Roma, per poter fornire delle somme per acquistare materiali ritenuti necessari per affrontare questa emergenza sanitaria. Nelle scorse settimane, la beneficenza è andata a diverse associazioni tra cui quella dei Gesuiti italiani centro Astalli che si occupa dell’assistenza e dell’aiuto ai rifugiati.

Un buon inizio per Marisa, poi l’incidente in studio

L’ospite sembra aver condotto un buon gioco soprattutto in quello iniziale in cui si deve indovinare il mestiere degli ospiti. Tra questi pare che ce ne fosse uno piuttosto noto e conosciuto ovvero Francesco Paolantoni, il noto comico che pare si sia presentato al programma come “Stappo bottiglia con la sciabola”. È stato proprio nel momento in cui si è scoperto il lavoro al quale fosse legato Francesco Paolantoni, che quest’ultimo ha dato dimostrazione di questa abilità e purtroppo in quel momento è accaduto qualcosa di spiacevole. Nell’aprire infatti la bottiglia con la sciabola, il noto attore si sarebbe fatto male con la bottiglia di champagne.

L’errore della Laurito al gioco finale

Al gioco finale Marisa Laurito è arrivata con montepremi da circa 30 mila euro, ma alla fine non sembra essere riuscita ad indovinare il parente misterioso e nel momento in cui ha scoperto il grave errore, sembra non aver nascosto la sua grande delusione. “Nooo! Proprio a me doveva andare così”, ha dichiarato la donna. Poi la showgirl avrebbe ancora aggiunto: “Una fatica pazzesca per nulla”. Scherzando poi avrebbe detto “Non si somigliano per niente! Neanche le orecchie hanno uguali”. Queste parole inevitabilmente hanno fatto ridere Amadeus così come tutti i presenti in studio.