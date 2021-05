Detto Fatto, Bianca Guaccero “ questo programma non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è conclusa nella giornata di venerdì 7 marzo, la nona edizione di Detto Fatto il programma condotto da Bianca Guaccero e che ha visto quest’anno la partecipazione di Jonathan kashanian. Il programma è andato in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle ore 15.00 ed è stato un grande successo.

Detto Fatto, si conclude la nona edizione del programma

Si è conclusa così la nona edizione di Detto fatto così come anche il programma Ore 14, per dare spazio al Giro d’Italia, partito nella giornata di ieri Sabato 8 maggio, evento che si protrarrà per le prossime tre settimane fino a domenica 30 maggio. Quest’anno è accaduto qualcosa di differente rispetto allo scorso, perché nel 2020 il prolungamento ha coinvolto anche Detto fatto che è terminato il 3 luglio 2020, visto che la partenza del giro d’Italia era stata posticipata al 26 ottobre 2020 per motivi legati alla pandemia. Lo stesso era accaduto nell’ edizione 2018-2019 quando Detto Fatto si concluse Il 10 maggio 2019 per via proprio del giro d’Italia.

Una stagione difficile per il programma di Bianca Guaccero

Quest’anno sembra che la trasmissione non abbia avuto vita facile, vuoi per la pandemia e per tutta una serie di incidenti e spostamenti e cambi di palinsesto, che ne sono scaturiti. Inoltre, alcuni mesi fa sembra che a finire al centro della polemica sia stato anche il tutorial sexy trasmesso proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata lo scorso 24 novembre. Ciò nonostante Bianca Guaccero è sempre stata pronta ad andare avanti ed a superare questi momenti di grande difficoltà e lo ha fatto anche in seguito a questo evento spiacevole, quando il programma è stato sospeso per due settimane tornando in onda il 9 dicembre 2020. “Tutto quello che è successo sia io che la mia grande squadra l’abbiamo vissuta come un’opportunità. Per migliorare, per crescere“. Sono state queste le parole dichiarate da Bianca Guaccero una volta ritornata in studio il 9 dicembre 2020, dopo due settimane di stop. Di questo ne ha parlato anche lo stesso Jonathan, nello spazio da lui seguito in trasmissione ovvero la Superclassifica Jon.

I saluti della conduttrice e la commozione nel salutare i telespettatori

“E’ stato un anno difficile per tutti i programmi, ma per il nostro un pochino di più”. Queste le parole utilizzate dal noto opinionista e personaggio televisivo tra i più amati degli ultimi anni. Anche sul finire della stagione di Detto Fatto è accaduto l’ennesimo evento spiacevole ovvero Bianca Guaccero risultata positiva al covid-19 ed è stata costretta a condurre alcune puntate del suo programma direttamente da casa in collegamento TV. “E’ stato un anno difficile per Bianca. Per chi fa il nostro lavoro lo sa. Sfido chiunque a trovarsi nella condizione difficile di questa donna. Brava Bianca, sei una grande professionista”. Sono state queste le parole dichiarate da Jonathan che sicuramente hanno fatto tanto piacere alla conduttrice che non ha perso tempo nel replicare.” Grazie per avermi supportata e sopportata, aver attraversato il mare in tempesta. Uniti, abbracciati virtualmente, ma abbiamo fatto un bello scudo d’amore rispetto a tutto quello che è accaduto e questo ci ha permesso di non annegare”. Questa la risposta della conduttrice che nel ringraziare tutti i telespettatori per averla seguita con tanto affetto in questa ennesima stagione di Detto Fatto, si è anche tanto commossa.