Pippo Baudo al veleno contro Fedez, “quando ha parlato io avrei …”

Pippo Baudo sembra aver dichiarato delle parole piuttosto dure nei confronti di Fedez, il quale come tutti sappiamo è stato protagonista del concertone del primo maggio. Sul palco, il noto rapper milanese sembra aver fatto un monologo che è stato tanto ripreso da diversi personaggi del mondo dello spettacolo ed è stato anche tanto criticato. Uno tra tutti, ad essersi scagliato contro il rapper milanese è stato Vittorio Sgarbi ma anche il leader della Lega. In queste ultime ore però, sembra che a scagliarsi contro Fedez, sia stato anche Pippo Baudo. Ma cosa ha dichiarato il noto conduttore televisivo, il più importante della televisione italiana?

Pippo Baudo si scaglia contro Fedez

“Se avessi condotto io il Concertone del Primo Maggio avrei spento le telecamere a Fedez durante il suo discorso”. Sono state queste le parole dichiarate da Pippo Baudo, rilasciate nel corso di un’intervista sulla polemica sorta alcuni giorni fa, tra il noto rapper milanese e la Rai. Pippo ha voluto esprimere il suo punto di vista al riguardo e sembra che ci sia andato giù molto pesante contro di lui. “Fedez ha esagerato. Poteva fare spettacolo, mentre fa ogni cosa per essere protagonista. E ha sbagliato a fare quel discorso in una sede che non era sua. L’errore che ha commesso la Rai è stato quello di non dire semplicemente che quel palcoscenico era il suo e a lei competeva l’autorizzazione. Per querelarlo è troppo tardi, equivarrebbe solo fargli il doppio della pubblicità“. Queste ancora le parole espresse dal noto conduttore, il più grande di tutti i tempi che ha ancora oggi una grande influenza nel mondo della televisione italiana.

Il punto di vista del conduttore sul rapper milanese

Pippo ribadisce che sia stato giusto chiedere a Fedez, il testo dell’intervento di Fedez, perché è stato giusto conoscere le sue intenzioni. Poi passa però a parlare degli argomenti che Fedez ha toccato nel suo monologo, dichiarando che questi sono molto complicati e non è possibile toccare il mezzo pubblico in modo indiscriminato per poter parlare di queste tematiche.

Cosa ne pensa Pippo sul Ddl Zan?

“E poi gli argomenti che Fedez ha toccato sono complicati e non si può utilizzare il mezzo pubblico in maniera così indiscriminata. Bisogna stare attenti perché si ripercuote sulla società in modo divisivo”. Nel corso dell’intervista sembra che sia stato chiesto a Pippo Baudo cosa ne pensi del Ddl Zan. Il conduttore sembra averlo definito “un raddoppio”, visto che nella nostra Costituzione ci sarebbero già degli articoli, i primi 12, dove si legge in modo chiaro che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono tutti eguali davanti alla legge, senza alcuna distinzione di razza, sesso, lingua, religione, condizione personale e sociale.