Ilary Blasi, massacra in diretta Massimiliano Rosolino “non ha mai capito niente …”

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda nella giornata di venerdì sembra che la conduttrice Ilary Blasi abbia mandato una frecciatina al suo inviato Massimiliano Rosolino. Sembrerebbe che i rapporti tra i due siano piuttosto tempi ormai da diversi giorni, ma per quale motivo e soprattutto che cosa è accaduto tra i due?

Isola dei famosi, calano gli ascolti e la produzione cambia il giorno della messa in onda

Questa edizione 2021 dell’Isola dei Famosi ha cambiato giorno, non andando più in onda di giovedì ma il venerdì nella speranza che gli ascolti potessero risollevarsi. In queste ultime settimane infatti gli ascolti pare siano scesi di tanto e proprio per questo motivo la produzione ha tentato questo cambio di giorno per risollevare le sorti del reality. Non si sa ancora oggi se effettivamente questo cambio di giorno abbia dato i frutti sperati. In molti sostengono che effettivamente questa edizione del reality sia partito un po’ in modo negativo e gran parte della responsabilità sarebbe stata addossata proprio alla conduttrice. Sembrerebbe che i telespettatori non si sentano più incuriositi dai personaggi rimasti in Honduras ed a non piacere pare siano stati anche alcuni comportamenti della Blasi nei confronti di alcuni concorrenti.

La conduttrice e la frecciata velenosa a Massimiliano Rosolino

A quanto pare il noto inviato in queste settimane è stato protagonista di alcune défaillance soprattutto durante la spiegazione dei giochi e delle prove dei naufraghi. È sembrato che l’inviato si fosse spesso confuso nello spiegare le prove o semplicemente le varie dinamiche. In una data situazione e proprio all’inizio puntata l’ultima andata in onda venerdì 7 maggio, l’inviato si sarebbe accorto di non aver fatto capire proprio nulla e si sarebbe anche scusato con i naufraghi per come ha esposto la prova. A quel punto Ilary sarebbe intervenuta con delle parole piuttosto dure ed una battuta davvero piuttosto pungente. “Rosolino, ci siamo abituati”.

Massimiliano deriso dalla Blasi?

Ilary si sarebbe lasciata andare ad una frecciata nei confronti dell’ex nuotatore ma in un momento in cui praticamente quest’ultimo pare non avesse proprio detto nulla. La conduttrice nell’annunciare il suo ospite senza abbia detto “È riuscito a stare trenta giorni sull’Isola senza capire mai capire niente di quello che gli veniva detto… e senza mai farsi capire. Non è Massimiliano Rosolino! Ma Paul Gascoigne”. Insomma, sembra che la conduttrice non perda occasione per deridere l’inviato.