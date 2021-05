Mara Venier, Alessandro Cecchi Paone dice che l’intervista che Mara ha fatto a Elisabetta Gregoraci è stata …

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica sul settimanale nuovo TV intitolata La posta, attraverso la quale parla con i suoi lettori e interagisce con loro. Sembrerebbe che proprio in questi ultimi giorni gli abbia scritto una affettatrice per chiedergli il suo punto di vista su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore e sul loro possibile ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è ritorno di fiamma?

Sembrerebbe che si sia parlato di una reunion, dopo l’intervista rilasciata dall’ex gieffina a Domenica in nel salotto di Mara Venier. Sembra che il giornalista però in qualche modo abbia evitato di rispondere alla domanda, ponendo l’attenzione su Mara Venier ed elogiando la conduttrice.

Alessandro Cecchi Paone elogia Mara Venier

“Va detto subito che l’intervista di Mara a Elisabetta è stata da manuale. Due grandi donne dello spettacolo coinvolgenti, magnetiche, intense. Trovo che sia un’ottima tv”. E’ questo quanto dichiarato dal noto giornalista che pare abbia preso spunto da un argomento di gossip per analizzare poi un altro aspetto e parlare di una delle conduttrici più importanti della televisione italiana, ovvero Mara Venier. Sicuramente quest’ultima sarà molto felice di aver letto ed ascoltato queste parole da parte del collega.

Una spettatrice chiede notizie sulla coppia, ma Cecchi Paone non risponde

Torniamo però alla spettatrice Giovanna, la quale sembra aver scritto nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone nella speranza di poter strappare al noto giornalista qualche informazione in più sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. In realtà si è parlato di un possibile tentativo di Flavio di riconquistare la sua ex moglie. Come abbiamo già avuto modo di vedere, Cecchi Paone avrebbe in qualche modo declinando, non rispondendo alla domanda e non parlando di Flavio ed Elisabetta. Il giornalista Infatti avrebbe cercato più che altro di puntare l’attenzione sull’intervista di Mara Venier alla showgirl ed anche sul modo che la conduttrice ha trovato per approcciarsi all’ex gieffina. “Non mi pronuncio sul futuro sentimentale della Gregoraci. Solo lei sa cosa è meglio per se stessa e per il figlio Nathan Falco”. Questa ancora quanto dichiarato dal giornalista. A tal riguardo Cecchi Paone h voluto ricordare alla sua interlocutrice che nello spazio da lui curato sul settimanale Nuovo commenta soltanto i programmi televisivi e le prestazioni degli ospiti e dei conduttori e non si parla di certo di gossip. È stato proprio per questo motivo che Cecchi Paone non ha voluto approfondire il discorso e soprattutto non ha voluto dire la sua riguardo questo futuro sentimentale tra la Gregoraci e Briatore.