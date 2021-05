Maurizio Costanzo su Enrico Papi conduttore di Scherzi a parte “Lui fa quello che io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Il suo sorriso, contagioso e genuino piace davvero a tutti e, recentemente, ha commosso quando, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha ricordato la sua mamma che ora non c’è più e si è commosso fino alle lacrime. L’amore per la mamma e il dolore per la sua mancanza hanno molto colpito i telespettatori a casa che hanno seguito l’intervista e che hanno apprezzato tantissimo la genuinità di Enrico Papi e la sua voglia di esternare, senza vergogna, il suo amore filiale e le sue emozioni in generale.

Enrico Papi condurrà Scherzi a parte e Alessia Marcuzzi si è rifiutata di condurre con lui

Un piccolo giallo attorno alla conduzione, da parte di Enrico Papi di Scherzi a parte che, all’inizio, sembrava dovesse condurre il programma in coppia con Alessia Marcuzzi. Ma poi si è deciso che condurrà da solo perchè Alessia Marcuzzi pare si sia rifiutata di lavorare con lui.

Dagospia ha rivelato che la causa sarebbe da ricercare nel rapporto con il manager Beppe Caschetto perchè, “ … Papi era assistito dalla Itc2000, nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura”.

Maurizio Costanzo rivela ciò che pensa di Enrico Papi

Una lettrice del settimanale Nuovo dove Maurizio Costanzo cura una rubrica, ha scritto al giornalista lamentando che Papi lavori sia su Tv8 alla conduzione de “Guess my age“ sia lavorerà su Mediaset con Scherzi a parte. Sembra, infatti, che la registrazione delle puntate inizierà a breve e poi sarà mandato in onda in autunno anche se, al momento, non ci sono date ufficiali.

La lettrice riteneva che è un po’ troppo lavorare su due reti contemporaneamentee chiedeva il parere a Maurizio Costanzo.

Il bravissimo e amatissimo giornalista ha detto che lui non ci trova nulla di male e anche lui fa lo stesso lavorando sia in Rai e che a Mediaset e ha detto di essere un “battitore libero“ e poi ha anche aggiunto: “Penso che tra i vari network debba esserci maggiore duttilità” e infine ha definito Enrico Papi un “conduttore ottimo“.

Certamente Enrico Papi è uno dei conduttori più adatti a condurre Scherzi a parte che, come è sempre accaduto, non deluderà.