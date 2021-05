Maurizio Costanzo schietto e diretto su Ilary Blasi “Lei è una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi quest’anno è la conduttrice de L’Isola dei famosi e, a inizio di stagione ha salutato chi l’ha preceduta avendo avuto sempre un gran successo, Alessia Marcuzzi che, a sua volta, ha apprezzato e le ha fatto un grossissimo “in bocca al lupo”. E poi è partita la conduzione firmata da Ilary Blasi che, in realtà sta convincendo poco in fatti, in termini di ascolti e di numeri, quest’anno il reality sta deludendo parecchio.

L’Isola dei famosi quest’anno non riesce a decollare

Ilary Blasi non sta raccogliendo molti consensi come conduttrice dell’Isola.

Nonostante la Blasi sia sempre sul pezzo, sia schietta e diretta sia con i naufraghi che con l’inviato Massimiliano Rosolino e, nonostante gli opinionisti in studio la amino molto, è un’edizione che non riesce a decollare. Iva Zanicchi, una delle tre opinioniste insieme a Tommaso Zorzi e a Elettra Lamborghini la elogia tantissimo, infatti la Zanicchi ha detto che il clima che si respira all’interno del programma è molto disteso perchè Ilary Blasi non è mai nervosa ma sempre serena e sorridente con tutti. Ma questo, evidentemente, non basta.

Maurizio Costanzo difende Ilary Blasi e dice “E’ una brava professionista lasciatela lavorare”

L’ultima serata de L’Isola dei famosi ha avuto 2.858.000 spettatori per uno share del 16,8%. Si è, dunque, registrato un calo rispetto all’appuntamento precedente che aveva avuto il 17,40%.

Tra l’altro nella sfida televisiva con Carlo Conti, a spuntarla, è stato proprio lui.

Ilary Blasi ha fatto una battuta ai naufraghi che i telespettatori non hanno molto gradito, infatti, una spettatrice ha scritto nella rubrica di Maurizio Costanzo così: “Ha detto che lo stile di vita dei naufraghi a base di riso e sole li rende sexy”.

Alla spettatrice questa battuta non è piaciuta ma Maurizio Costanzo le ha risposto: “Lasciamola lavorare! E’ una brava professionista e sa quello che fa”.

L’Isola dei Famosi, tanti i concorrenti che hanno lasciato l’isola per infortuni

Quest’anno l’Isola dei famosi è stata caratterizzata dagli infortuni che sono occorsi ai naufraghi e che li hanno costretti ad abbandonare il reality.

Infatti, è accaduto di dover abbandonare a

Paul Gascoigne perché si è fatto male al braccio, a Brando Giorgi che ha avuto il distacco della retina, a Elisa Isoardi perchè le è andato un lapillo di fuoco nell’occhio e a Ubaldo Lanzo che è stato poco bene.