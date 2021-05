Elisa Isoardi, da Silvia Toffanin messaggio diretto a Piersilvio Berlusconi: ” io vorrei …”, la Toffanin l’ascolta senza parlare

0 SHARES Condividi Tweet

Elisa Isoardi, in questi giorni, sta facendo parlare tanto di sé perché, dopo l’esperienza all’Isola dei famosi finita prematuramente per colpa dell’incidente all’occhio e, dunque, dopo il ritiro obbligato per sottoporsi ad accertamenti medici che scongiurassero problemi seri e gravi, in Italia oggi rilascia molto interviste e va ospite in diversi programmi tv.

Elisa Isoardi non ha ancora una trasmissione tutta sua da condurre ma, pare, che il suo futuro prossimo sarà in Mediaset. Lei, al momento, non si sbilancia, non dichiara nulla a questo proposito ma qualcuno vocifera che ai piani alti di Mediaset il suo futuro lavorativo sia già ben definito.

Elisa Isoardi ospite a Verissimo da Silvia Toffanin lancia un messaggio a Piersilvio Berlusconi

Ieri, sabato 8 maggio Elisa Isoardi è andata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga e bella intervista. Innanzitutto, la Isoardi è apparsa in splendida forma perché all’isola ha perso diversi chili e ha detto che oggi porta la taglia che portava quando aveva 14 anni e poi al settimo cielo e anche questa sua gioia pare dipenda da un prossimo futuro lavorativo già ben definito anche se, al momento, nulla trapela, ci sono solo voci di corridoio. Ieri, nel salotto di Verissimo, Silvia Toffanin l’ha intervistata e lei ha risposto così a proposito di ciò che si augura lavorativamente parlando, con quello che è sembrato più che altro un messaggio a Piersilvio Berlusconi: “Mi piacerebbe fare la tv che a me piace guardare. Una tv gentile, diretta e vera”.

Poi la Isoardi ha parlato del rapporto con la sua mamma e ha detto: “Ci siamo allontanate. Io mi ero allontanata e alla fine ho sbagliato. Ammetto di averla trattata male, mi spiace dirlo, ma a volte si sbaglia. Non ce l’avevo con lei, probabilmente con me stessa. E lei questa cosa l’ha capito”.

Le dichiarazioni di Raimondo Todaro sul rapporto con Elisa Isoardi

Raimondo Todaro è tornato a parlare del rapporto che c’era tra lui e Elisa Isoardi quando ballavano insieme a Ballando con le stelle e ha detto: “Mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”.

In tanti hanno sperato che diventassero una coppia anche fuori dal programma ma ciò non è avvenuto.