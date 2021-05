Amici, “il programma è truccato?”, Alessandro Cecchi Paone e il dubbio che viene a galla

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 20, ieri sera è andato in onda e, come al solito, ha regalato ai telespettatori che erano a casa e a quelli in studio un grandissimo spettacolo.

I professori, sempre agguerritissimi, hanno dato ampia prova del loro amore verso i propri allievi e le battute al veleno tra di loro non sono di certo mancate.

Ieri è stata la serata della semifinale e se ne sono viste delle belle.

La serata della semifinale

Ieri è stata una serata molto importante ad Amici perché si è trattato della semifinale e i ragazzi erano emozionatissimi.

I ragazzi erano rimasti in sette, tre cantanti e quattro ballerini: Sangiovanni, Deddy e Serena che hanno come professori Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi e Alessandro che hanno come insegnanti Arisa e Lorella Cuccarini e, infine Akaseven e Giulia seguiti da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Dopo tutte le sfide, ad arrivare in finale sono stati Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy che si sfideranno sabato 15 maggio alle ore 21:30 in diretta.

Alessandro Cecchi Paone e il dubbio che Amici sia truccato

Amici, se pur programma amatissimo e seguitissimo, ha anche qualche detrattore che, insinua il dubbio che sia truccato.

I dubbi riguardano gli esiti delle sfide. E per questo che un lettore sulla rubrica che segue Alessandro Cecchi Paone, “La posta” su Nuovo Tv ha posto al giornalista una domanda: come mai le sfide finiscono sempre con un 2-1?

Cecchi Paone ha risposto così: “Trovo che tutto sia fatto più che bene. Infine, riguardo i suoi timori sui risultati, per favore non sia complottista e si diverta”.

Alessandro Cecchi Paone ci ha tenuto a bloccare subito i dubbi e le insinuazioni e a spegnere ogni fuoco che poteva essere acceso al riguardo e ha aggiunto, per provare ad essere ancora più chiaro e a non lasciare dubbi sul suo pensiero: “Non credo basti una serie di risultati uguali per dire che qualcosa non va serve sempre una rinfrescata nelle presenze e nei meccanismi che regolano un talent storico e popolare come questo”.

Le polemiche accompagnano sempre programmi come questo, di grandissimo successo soprattutto quando di mezzo ci sono sfide perché c’è sempre qualche telespettatore che ci vede qualcosa di poco chiaro ma mai, come in questo caso, Cecchi Paone ha tenuto a sottolineare l’estrema trasparenza di un programma che va avanti da vent’anni e che non ha mai creato alcuno scandalo.