Gianni Morandi sui social “sono stato un cretino perché …”

Gianni Morandi, oltre ad essere un cantante amatissimo, per molti suoi follower è un amico e con tanti di loro intrattiene un rapporto di affetto. E’, comunque, sempre disponibile con tutto il suo pubblico e, poichè è molto social, riesce ad mantenere vivo il rapporto. Da poco ha superato una prova molto difficile, quella che è seguita al suo incidente che l’ha visto costretto in ospedale con le mani fasciate per una brutta caduta nel fuoco. Infatti, mentre bruciava delle sterpaglie fuori da casa sua è caduto scivolando nel fuoco.

Purtroppo, in quel momento non c’era con lui in casa neppure la moglie Anna e, dunque se l’è vista davvero brutta. Inoltre, Morandi ha raccontato che, mentre era ricoverato in ospedale, quando lo medicavano lo dovevano sedare perchè il dolore era insopportabile.

Gianni Morandi si sottopone a domande a raffica da parte dei suoi fans

Dicevamo che Gianni Morandi è molto attivo sui social e qualche giorno fa si è voluto sottoporre ad una serie di domande che i suoi follower gli hanno voluto rivolgere.

Gianni Morandi, che ha 76 anni, è risultato davvero molto simpatico ma è sopratutto un uomo dallo spirito di un ragazzino e ha risposto così alla domanda sulla sua salute attuale: “Per guarire ci vuole ancora un po’ di tempo e soprattutto tanta pazienza”.

Morandi risponde a tutte le domande e non si sottrae neppure alla domanda sul parrucchino

Poi ha svelato che si vaccinerà il prossimo 14 maggio, mentre sul figlio Pietro avuto dalla seconda moglie Anna, ha detto: “Sono orgoglioso anche se lui a me dice poche cose perché vuol fare il suo percorso. Fa una musica diversa dalla mia e gli auguro tanta fortuna”.

Poi è stata la volta di spiegare cosa i medici gli hanno consigliato sulla convalescenza: “Mi hanno consigliato di muovermi e di non stare sempre fermo sul divano. Io già facevo molti esercizi ogni giorno ma adesso faccio anche qualche km a piedi”.

E poi ha voluto commentare anche della caduta nel fuoco e ha detto di se stesso di sentirsi “un cretino per la caduta nel fuoco”. Per quanto riguarda la sua voglia di riprendere a cantare ha detto “dovrà passare del tempo … forse dei mesi”. E poi sulla voce che gira da tempo circa il parrucchino che indosserebbe detto: “E’ vero che usi il parrucchino? … Oddio, io lo tenevo nascosto ma adesso tu mi hai scoperto e devo confessarlo. Si, c’ho il parrucchino ed è pure evidente!”. E poi della moglie Anna ha detto che lo sta “sopportando in tutto questo periodo di convalescenza, è una donna speciale”.