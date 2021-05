Caterina Balivo svela “Mi sono pentita e non lo rifarei” il web rimane senza parole …”

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo è una nota conduttrice italiana che fino a poco tempo fa era al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai. Stiamo parlando di Vieni da me, ovvero il programma che andava in onda fino allo scorso anno, tutti i giorni dal lunedì al venerdì e che pare Fosse particolarmente amato dai telespettatori. Improvvisamente poi la conduttrice ha annunciato il suo ritiro per motivi personali e di conseguenza il programma è stato cancellato e sostituito.

Caterina Balivo, da mesi ormai lontano dalla tv ma non dai suoi fan

In tutti questi mesi però la conduttrice è stata sempre particolarmente presente con il suo pubblico e lo ha fatto attraverso i social network. È stata Infatti particolarmente presente su Instagram, dove ha condiviso quotidianamente dei post e fatto anche delle dirette per cercare di non interrompere questo filo conduttore con i suoi fan. Adesso Caterina Balivo ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto nel corso di una intervista, raccontando alcuni aneddoti legati alla sua vita privata e anche al suo lavoro.

La lunga intervista della conduttrice e la confessione

Ebbene sì, la conduttrice ha voluto rilasciare un’intervista raccontando di aver vissuto degli anni molto intensi dal punto di vista professionale. Ad ogni modo, ha parlato anche della sua vita privata e di conseguenza della sua famiglia. Ad un certo punto però si sarebbe anche lasciata andare ad una confessione piuttosto interessante. L’intervista è stata rilasciata dalla Balivo al Resto del Carlino e sembra che abbia voluto anche in qualche modo confessare, il motivo per cui ha lasciato Vieni da me. Ebbene sì, Caterina ha voluto finalmente dire la verità sui fattori che l’hanno spinta lo scorso anno ad abbandonare la conduzione del programma nonostante, comunque questo andasse molto forte. “Mi sono pentita di essere tornata a lavorare subito dopo il parto. Se tornassi indietro non lo rifarei più”. Sono state queste le parole dichiarate dalla conduttrice, la quale sembra che a distanza di tanto tempo, abbia riflettuto su un aspetto molto importante.

I progetti futuri, nuovo programma per la Balivo?

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista sembra aver lanciato alcune indiscrezioni proprio sul suo futuro in televisione. Ci potrebbe essere la possibilità che Caterina Balivo ritorni presto in tv e potrebbe anche trattarsi di un programma in prima serata su Rai 1. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e non c’è alcuna conferma ufficiale, ma già questa notizia sembra aver fatto tanto piacere ai suoi fan. Non è di certo una novità il fatto che la Balivo sia una delle conduttrici più amate dagli italiani, non soltanto per la sua bravura, ma anche per la sua simpatia e spontaneità. Una cosa però è certa, che se dovesse essere confermata questa inscrizione, sicuramente si tratta di un programma che andrà in onda la prossima stagione televisiva.