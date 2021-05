Uomini e donne, Maria De Filippi fuori di sé “Ora basta, la devi smettere …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Uomini e donne se ne vedono davvero di tutti i colori e, se i cavalieri e le dame mettono a dura prova gli opinionisti, qualche volta a sbroccare è anche Maria De Filippi che, di solito tranquilla, accogliente e materna, quando la misura è colma nei confronti di qualche situazione o persana, non esita a dire la sua e ad alzare anche la voce. Questo accade raramente perché la De Filippi pare avere davvero tanto pazienza ma, è accaduto nella puntata di ieri che è la moglie di Maurizio Costanzo è risultata davvero esasperata. Vediamo cosa è accaduto.

Maria De Filippi a Ida Platano “Ora basta”

Dopo la chiusura della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ida Platano è tornata in studio per conoscere qualche altro uomo e per provare a dimenticare Riccardo e a voltare pagina. Ma sembra che, ancora una volta, stia incontrando molte difficoltà perché, evidentemente non è riuscita veramente a mettere da parte, nella sua tasta e nel suo cuore, il suo ex.

Lei aveva detto di Riccardo tornando in trasmissione: “Se mi ha fatto piacere rivederlo? Diciamo di sì. Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo perché ho avuto la certezza di aver chiuso davvero un capitolo della mia vita. Gli auguro di trovare la sua serenità, tutta la felicità di questo mondo perché dopotutto, e nonostante tutto, gli voglio bene e penso che sarà per sempre così. Però tra noi è finita davvero”.

Invece, quando ha provato a uscire con un altro uomo, Gabriele il suo pensiero è tornato a Riccardo.

E così in studio ha raccontato: “Si è avvicinato e mi ha parlato subito di Riccardo, che è comunque il mio ex… Se vuoi prenderti un caffè, vuoi conoscermi, diciamo che questo tipo di approccio non mi è piaciuto molto”.

Maria De Filippi si è subito intromessa e ha detto con tono seccato: “Ida, adesso basta! Sono due anni che parli di Riccardo” a quel punto la parola l’ha presa Gabriele che ha detto: “Ho parlato di Riccardo perché mi sono rivisto in certe situazioni che lei ha vissuto e volevo dirle che in certi momenti l’unica cosa da fare è andare avanti”.

E allora, Maria De Filippi ha organizzato un appuntamento tra Ida e Gabriele.

Gianni Sperti parla di Armando e Ida

Qualche giorno fa quando sembrava che tra Ida e Armando ci fosse del teneroe Gianni Sperti aveva detto la sua su questa storia: “Sono quasi certo che non commetterà più questo errore. Ida è una donna sensibile, molto predisposta ad amare e bisognosa d’amore. Secondo me Armando non potrebbe mai renderla felice. Sono comunque contento di rivederla in studio, rinata e con gli occhi più sereni”.