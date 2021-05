Amici, Giulia Stabile al veleno contro Alessandra Celentano: ” Nel mondo della danza tutti sanno già tutto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amici, edizione 20 è terminata e anche quest’anno il programma targato Maria De Filippi è piaciuto tantissimo. Il talent che ogni anno sforna dei veri talenti, anche quest’anno lascerà uscire dei ragazzi che già piacciono tanto e che, all’interno della casa, hanno dovuto fare i conti con la disciplina, le regole e i professori e non sempre è stato tutto facile.

La vittoria di Giulia Stabile e le sue parole

Questa edizione ha visto come vincitrice una ballerina e non tutti sono stati daccordo con tale scelta. Anche Rita Pavone ha detto la sua sostenendo che Giulia abbia vinto più che altro per la sua risata e ha dichiarato così: “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlasse del suo modo di danzare”.

La ragazza, emozionatissima sta rilasciando le sue prime interviste e, in una di queste ha rivelato cosa farà del premio di 150.000.00 euro che ha vinto: “Comprerò la lavastoviglie a mamma che sta sempre a lavare i piatti” invece, del suo fidanzato che ha conosciuto e del quale si è innamorata all’interno della casa, Sangiovanni, ha detto: “Sì, il primo amore. Il primo bacio. Sangio è il primo di tutto”.

E poi ha anche aggiunto: “Comunque andrà ci saremo sempre l’una per l’altra”.

Durante la puntata finale, mentre Giulia ballava, dietro di lei sul monito è apparso il papà che le ha detto: “Sono fiero di te” la ragazza si è molto emozionata ma poi ha continuato a ballare. Terminato il balletto, la De Filippi ha chiesto all’insegnate di Giulia, Veronica Peparini cosa ne pensasse e lei ha detto: “A parte che l’abbiamo fregata tutti insieme con questa cosa… Lei è stata bravissima perché, nonostante l’emozione, ha continuato fino alla fine, brava”.

Giulia Stabile non vuole parlare di Alessandra Celentano

Giulia Stabile, come vincitrice dell’edizione di Amici 2020, sta rilasciando diverse interviste e, in una di queste, le hanno chiesto anche cosa pensasse dell’insegnante di danza che c’è all’interno della scuola di Amici, Alessandra Celentano. Ma lei ha dato una risposta che ha spiazzato un po’, infatti, la ballerina ha detto: “Non me la sento tanto di dire qualcosa su di lei. Il mondo della danza sa già tutto quanto”.

Poche parole ma che lasciano capire a fondo quale sia la sua opinione.