Pomeriggio 5 momenti di grandissima tensione, Barbara D’Urso in grosse difficoltà e poi: «Ho detto vattene …»

Barbara D’Urso, al timone della sua trasmissione di fascia pomeridiana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico come accade da anni anche se, La vita in diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 le dà parecchio filo da torcere. Qualche giorno fa, sui social era girata la notizia che il suo programma fosse a rischio di chiusura per i bassi ascolti e lei, in trasmissione aveva detto che le cose non stavano affatto così e che il suo programma gode di ottima salute.

Barbara D’Urso e il momento di grosse difficoltà vissuto ieri.

Barbara D’Urso, all’interno della sua trasmissione, Pomeriggio 5 si occupa di cronaca e ieri ha raccontato la storia di una signora di Terracina, che pare soffra di quella patologia che la porta ad accumulare roba senza valore, di qualunque cosa si tratti.

Barbara D’Uso era stata allertata su questa storia dalla figlia delle signora e allora la D’Urso nella sua rubrica “Con il vostro cuore“, ha chiesto ai suoi telespettatori di aiutare la signora.

A casa della signora in difficoltà si è recata l’inviata di Barbara D’Urso, Giorgia Scaccia che insieme alla figlia ha provato a convincerla a farsi aiutare. Ma la signora ha reagito malissimo e cacciando anche la figlia ha detto: «Ho detto vattene fuori» e poi è stato necessario l’intervento della forza pubblica.

Poi l’inviata della D’Urso ha raccontato: «Stamattina ho cercato di parlare con la signora, ma P. ha due avvocati che ci hanno proibito di parlarle. Domani le due sorelle saranno ricevute separatamente dall’assessore Di Tommaso ai Servizi Sociali per cercare di risolvere la situazione». E Barbara ha detto alla figlia della signora: «Abbiamo ricevuto tante proposte di aiuto dai nostri telespettatori. Noi non molliamo».

Barbara D’Urso fidanzata?

In questi giorni gira la notizia che Barbara D’Urso si sarebbe fidanzata con Francesco Zangrillo, un imprenditore che in passato avrebbe avuto una storia anche con Elisabetta Gregoraci.

Francesco Zangrillo è un imprenditore che sui social aveva negato di avere mandato fiori a Elisabetta Gregoraci e aveva scritto: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Alfonso Signorini, direttore del

settimanale Chi, aveva detto che la donna di cui Zangrillo è innamorato pare sia proprio Barbara D’Urso.

Invece, Elisabetta Gregoraci pare sia fidanzata con Stefano Coletti, il pilota di Montecarlo e, a questo proposito la Gregoraci ha dichiarato: “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.