Alessia Marcuzzi decide di rivelare una verità difficile e dice “A differenza di altri io non ho mai voluto ..”

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più importanti e più amate della televisione italiana. Da sempre si è mostrata senza filtri e soprattutto ha messo in mostra il suo carattere così tanto schietto e sincero. Anche sui social network, la conduttrice si è mostrata senza alcuna copertura in tutti questi anni ed ha parlato al suo pubblico con grande schiettezza, anche della sua vita privata. Recentemente la conduttrice Romana ha voluto parlare per la prima volta di un qualcosa di molto intimo e privato, ovvero di un incubo che da anni la tormenta. Una confessione piuttosto privata e interessante quella di Alessia. Ma di che cosa si tratta e perché ha deciso di confessarlo soltanto adesso?

Alessia Marcuzzi, la confessione a distanza di anni

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, Alessia Marcuzzi a distanza di tanti anni ha voluto fare una confessione tutto importante. Questa è arrivata attraverso il settimanale Oggi, che ha intervistato Alessia Marcuzzi e ha sottoposto la conduttrice ad un’intervista piuttosto interessante e inedita. Sembra che Alessia abbia tanto a cuore la situazione sui social, ovvero tutto ciò che si nasconde dietro questo mondo che sicuramente ha dato tante opportunità ma nel contempo ha anche tolto tanta libertà e creato parecchi problemi a molte persone. Alessia sembra aver voluto dopo tanti anni raccontare qualcosa di molto privato, legato quindi alla sua sfera personale e lo ha fatto proprio adesso, perché sembra si sia arrivati finalmente all’identità della persona che si spaccia per lei e che ha tentato di truffare molta gente col suo nome.

L’incubo di Alessia e la rivelazione

Nel corso dell’intervista, il giornalista sembra aver detto alla Marcuzzi come sono arrivati all’identità del truffatore. La Marcuzzi avrebbe confessato di essere rimasta piuttosto sconvolta dall’aver appreso tutta la storia e nel contempo ha voluto fare i complimenti a Oggi per essere riusciti a scoprire nel giro di così poco tempo il nome e il cognome della persona che adesso rischia davvero grosso. Ovviamente dopo essere stata scoperta l’identità di questa persona, che per diverso tempo si è impossessata dell’identità di Alessia Marcuzzi, quest’ultima andrà per vie legali. “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso”. Questa la confessione.

Minacce di morte e tanto altro…

Adesso a distanza di tanto tempo, la conduttrice ha deciso finalmente di raccontare l’incubo che ha vissuto per diverso tempo. Pare che ci sia un account che ogni giorno sui social network tempestasse Alessia di messaggi di ogni tipo ed anche di minacce. Ovviamente la conduttrice ha già fatto tante denunce alla polizia postale, ma sicuramente non è mai arrivata alla soluzione del problema.