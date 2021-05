Harry contro il padre Carlo e Dagospia lancia una bomba

0 SHARES Condividi Tweet

Come tutti sappiamo in questi ultimi tempi il rapporto tra il principe Harry e la sua famiglia, ovvero la famiglia reale non è più come un tempo. Da quando in realtà Harry ha sposato Meghan è successo praticamente di tutto e tanti sono stati i colpi di scena e soprattutto gli scandali che si sono venuti a creare all’interno della famiglia reale.

Harry contro la famiglia reale

Conosciamo bene i fatti e le dinamiche, anche per via delle dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle e dal marito Henry che un po’ di tempo fa ormai hanno definitivamente lasciato la Gran Bretagna e si sono trasferiti oltreoceano insieme al loro figlio. Ad ogni modo, soltanto qualche settimana fa è uscita una intervista shock che ha fatto letteralmente il giro del mondo e che è stata rilasciata proprio dall’ attrice e dal marito. Le dichiarazioni rilasciate dalla coppia hanno fatto davvero tanto male alla famiglia reale e soprattutto alla regina Elisabetta e al Principe Carlo. Ma purtroppo per loro continuano ad emergere dei dettagli piuttosto dolorosi. Si tratterebbe di ulteriore rivelazione fatta dal principe Harry e dalla moglie che desterebbe sempre particolari preoccupazioni.

Il Principe Harry, nuove importanti dichiarazioni sul padre Carlo

Questa volta però a parlare è stato proprio lui il principe Harry, il quale avrebbe rilasciato delle dichiarazioni piuttosto sconcertanti sul padre. “Mio padre voleva che soffrissi“. Queste le parole del principe Harry, sulle quali Dagospia ha cercato in qualche modo di dire la propria. “Parla forse del maggiore Hewitt?”, scrive Dagospia. Insomma, sembrerebbe che la nuova intervista rilasciata da Harry ad Oprah Winfrey per il noto programma The me you can’t see, continuerà a far parlare tanto di sé e soprattutto della famiglia reale Britannica. Il duca di sussex avrebbe quindi rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti e fatto ancora delle ulteriori accuse alla famiglia d’origine e soprattutto al padre. Sembrerebbe però che il principe Harry abbia anche parlato degli anni trascorsi a corte e di ciò che ha dovuto subire dopo la morte della madre.

Tunnel di alcol e droga, poi la luce grazie a Meghan

Il principe Harry nello specifico avrebbe raccontato di essere caduto in un tunnel fatto di alcol e droghe intorno ai 28 anni e di esserne uscito poi a 32, grazie anche all’aiuto della sua attuale moglie Meghan Markle. Sarebbe stata proprio quest’ultima a convincere Harry ad andare in terapia e questo ha fatto sì che finalmente potesse uscire da questo brutto tunnel. Poi però sembra che nel corso dell’intervista abbia anche rilasciato una dichiarazione piuttosto scioccante sul padre e in generale sul rapporto con il Principe Carlo. “A me e William disse che siccome da giovane aveva sofferto, ora dovevamo soffrire anche noi. Ma questo non ha senso, anzi è l’opposto”. Sarebbero state queste le parole riferite da Harry il quale ha fatto ben capire che effettivamente con il padre non abbia mai avuto poi chissà quale rapporto.