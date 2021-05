Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta una furia contro Nuzzi e Quarto Grado “Ciò che è accaduto …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si continua a parlare di Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai oltre 17 anni fa. In realtà in tutti questi anni la mamma Piera Maggio non ha mai smesso di lottare e di cercare la sua bambina, che oggi è una ragazza.

Denise Pipitone, la segnalazione dalla Russia riaccende i riflettori sul caso

Ad ogni modo, di questo caso di cronaca nera del nostro paese se ne è tornato a parlare in modo più incessante in questi ultimi mesi, per via di una segnalazione arrivata dalla Russia. Purtroppo questa si è rivelata vana però ha fatto sì che si tornasse a parlare di questo caso in modo anche piuttosto importante, tanto che sono state riaperte le indagini. La situazione sembra essere proprio cambiata in questi ultimi giorni visto che nel registro degli indagati sono finiti Anna Corona, ovvero l’ex moglie di Pietro Polizzi e Beppe Della Chiave, il nipote del famoso Battista l’anziano sordomuto e ritenuto l’unico testimone oculare della vicenda. In tutte le trasmissioni televisive in queste settimane non si fa altro che parlare proprio di Denise Pipitone e della sua scomparsa e finalmente dopo 17 anni sembrano esserci dei risvolti importanti.

Quarto Grado annuncia in diretta l’iscrizione nel registro degli indagati di due persone

Adesso, in queste ultime ore a parlare è stato l’avvocato di Piera Maggio ovvero Giacomo Frazzitta il quale sembrerebbe aver commentato un qualcosa che è avvenuto a Quarto Grado ovvero il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, nella puntata andata in onda su Rete 4 lo scorso venerdì. “E’ un fatto gravissimo“, avrebbe detto il legale. Quest’ultimo pare abbia ritenuto molto grave il fatto che a Quarto Grado si sia detto che Anna Corona e Beppe Della Chiave sono finiti nel registro degli indagati.

Il legale Giacomo Frazzitta una furia contro Quarto grado e Gianluigi Nuzzi

Secondo Frazzitta, questa fuga di notizie sulle indagini potrebbe qualche modo avere delle conseguenze negative e potrebbe andare a compromettere in qualche modo le indagini. “Non andava fatto. È gravissimo che sia stata fatta!“, ha continuato ancora il legale pubblicando questo post su Twitter. Nello specifico sembra che Giacomo Frazzitta abbia risposto ad un utente web, il quale avrebbe chiesto se Rete 4 avesse in realtà il permesso di poter dare questa notizia e soprattutto comunicare in diretta i nomi dei nuovi due indagati. Insomma, sembrerebbe che il legale sia particolarmente infuriato con la redazione di Quarto Grado e di conseguenza con il conduttore Gianluigi Nuzzi che ha più pensato agli interessi del programma che ad altro.