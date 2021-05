Tv Talk, Cristiano Malgioglio una furia contro Massimo Bernardini: “Sono molto arrabbiato con te perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tv Talk è una bellissima trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Bernardini che va in onda il sabato pomeriggio alle 15.

La trasmissione è molto gradevole pechè, sia gli ospiti in studio che gli opinionista tengono sempre molto alto il target delle discussioni e degli interventi e poi c’è il conduttore, il giornalista Massimo Bernardini che è un uomo molto elegante nei modi e nei toni che usa e che impone ai suoi ospiti oltre al dare del “lei” a tutti compresi i suoi colleghi in studio.

Cristiano Malgioglio nervoso contro Massimo Bernardini “Sono molto arrabbiato con te”

Ieri, sabato 22 maggio, uno degli ospiti di Massimo Bernardini è stato il bravissimo, simpaticissimo e amatissimo Cristiano Malgioglio che, ad inizio trasmissione, ha però fatto un appunto severo al conduttore e giornalista Massimo Bernardini.

Cristiano Malgioglio gli ha detto: “Sono molto arrabbiato con te”.

Vediamo cosa è accaduto.

Innanzitutto diciamo che con Cristiano Malgioglio c’era anche Gabriele Corsi, perchè ieri, in coppia, hanno presentato su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2021 dove hanno vinto i Maneskin con il brano Zitti e buoni. Cristiano Malgioglio ha detto a Massimo Bernardini: “Sono molto arrabbiato con te … Quest’anno non mi avete mai chiamato ma io non ho perso neanche una puntata”.

E poi, a proposito dell’Eurovision song contest, Cristiano Malgioglio ha detto: “Dovevo condurlo due anni fa ma avendo un contratto con Mediaset non è stato possibile”

E poi ha anche rivelato sempre a proposito dell’Eurovision song contest: “È un regalo in un momento così difficile la musica si apre. Mi sento molto emozionato, tifo ovviamente per i Maneskin che adoro ma anche per il Portogallo.”

Poi è intervenuto anche Gabriele Corsi che ha detto le canzoni che hanno partecipato hanno dei temi molto importanti e cioè sul femminismo, sull’ambiente e contro gli haters.

Il ricordo di Cristiano Malgioglio su Franco Battiato

Cristiano Malgioglio ha poi parlato del grandissimo maestro scomparso qualche giorno fa, Franco Battiato e ha detto di lui: “Con me è stato meraviglioso”.

E poi ha anche dichiarato: “Perdiamo un pezzo d’arte importante che rimarrà nei nostri cuori, e devo dire che nei miei confronti è stato sempre meraviglioso.”

Cristiano Malgioglio è conterraneo di Franco Battiato e le parole bellissime che ha detto sul suo conto hanno commosso tutti i presenti e anche il pubblico da casa che ha commentato sui social.