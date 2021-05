Heather Parisi senza freni, “io e la Cuccarini? Il Diavolo e acqua santa” e poi lancia una frecciatina a Fedez e di Pio e Amedeo dice …

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi ha rilasciato una lunga intervista a Candida Morvillo sul Corriere della Sera dove si è raccontata molto: ha parlato dei suoi esordi, di un rapporto d’amore malato, dei suoi rapporti con la rivale di sempre Lorella Cuccarini e non ha dimenticato di parlare di cosa recentemente è accaduto in Italia, anche se lei vive da tantissimi anni a Hong Kong con marito e figli, circa il concertone del 1 maggio e del comportamento di Fedez, oltre che di tutte le polemiche che sono seguite al programma di Canale 5 di Pio e Amedeo, Felicissima sera.

Heather Parisi parla di alcuni personaggi televisivi e non, italiani

Heather Parisi ha parlato molto di cosa è accaduto in tv nelle ultime settimane e se di Pio e Amedeo ha detto: “Pio e Amedeo in America non lavorerebbero più” ha anche spiegato: “Ho letto che due comici italiani, Pio e Amedeo, hanno difeso la parola ne**o e altre simili. In America, non lavorerebbero più. Queste parole evocano odio, offendono. Se, come me, sei davvero per un mondo che include, non puoi ritenerle satira o comicità”.

Heather Parisi, ha poi anche aggiunto: “Sono cresciuta nella comunità gay di San Francisco, ci sono arrivata a 13 anni, da sola, per studiare danza. Con loro ho vissuto paure, entusiasmi, esclusioni e violenza. Un giorno, per strada, dei bulli cominciano a urlare a loro froci e, a me, lesbica. Io risposi: e pure se lo fossi? Mi sono sentita scaraventare a terra da un pugno in viso“.

Mentre di Fedez, lanciando una frecciatina, ha dichiarato: “Posso dire che essere un’icona Lgbtq è un premio che non tutti meritano allo stesso modo: io amo i diritti da sempre, ma mi sembra che alcune icone seguano una moda“.

Poi ha avuto da dire qualcosa anche sulla sua rivale di sempre Lorella Cuccarini: “Non è rivalità: siamo proprio il diavolo e l’acqua santa. Io sono il diavolo, ovviamente. Abbiamo tutto diverso: mentalità, infanzia, carriera e pensieri sui diritti civili … Intanto io ballo tutti i giorni ed ho una web tv che sta andando molto in questo periodo. Farò dei video in cui insegno certe cose”.

Heather Parisi e l’amore malato e violento che ha vissuto

Heather Parisi è poi tornata indietro negli anni e ha raccontato di aver vissuto, ai tempi di Fantastico un amore malato che l’ha fatta soffrire tantissimo e ha detto: “All’inizio, arrivata in Italia, mi sono fidata di un uomo. Ma non ero la brutta gallina americana stupida che lui mi voleva far credere, ero bella dentro, avevo un cuore bello, ero solo molto infelice da tanti anni. Ballavo a Fantastico con Jane Fonda, con Elton John, ma ero insicura“.

E poi ha anche aggiunto: “Mi diceva: se te ne vai, ti arrestano, sei straniera, sei stupida, chi vuoi che ti creda? Ho trovato la forza di andarmene durante Fantastico 4, anche se non avevo soldi, niente”.

Sulla madre ha raccontato: “Mia madre ha 84 anni, non voglio farla soffrire e non dirò altro. Mio padre l’ho conosciuto davvero solo a 28 anni. Sono andata a cercarlo e ho capito che avevo preso per buone tante bugie sul suo conto”.

E poi, della sua vita attuale: “Vado a letto la sera ridendo, mi sveglio la mattina sorridendo. Mi sento fortunata, dopo tutto quello che ho subito“.