Non è l’arena, rissa violentissima in diretta “Stai lì perchè sei la moglie di …” e Giletti fuori di sé “Io il marito …”

Ieri sera, come ogni domenica, è andata in onda un’altra puntata di Non è l’arena, la trasmissione di Massimo Giletti che va in onda su La7 e che si occupa, molto spesso, di casi scottanti.

Ieri sera si parlava, come sta accadendo nelle ultime puntate, del caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo e ad affrontare l’argomento c’erano Filippo Facci, Luca Telese e l’avv. Andra Catizzone. Ognuno aveva le sue idee e controbatteva quelle delle altri fino a che la discussione non è diventata violentissima.

La rissa in diretta tv a Non è l’arena

Filippo Facci, giornalista di Libero, stava argomentando le sue tesi sulla serata che ha visto protagonista Ciro Grillo insieme ad altri suoi amici e per la quale è stato poi denunciato.

Filippo Facci stava commentando le chat tra i ragazzi del gruppo che erano in vacanza in Sardegna e poi il video che ormai è stato oggetto di indagini da parte delle forze dell’ordine. Il punto su cui si discuteva era la consensualità o meno da parte della ragazza 19enne, perno di tutta l’indagine e della accuse mosse a Ciro Grillo e ai suoi amici. Perno su cui si è espresso in un video, poi postato sui social anche il papà di Ciro Grillo, Beppe che ha strenuamente difeso il figlio definendolo più che criminale, imbecille.

Filippo Facci si è espresso così: “Per i ragazzi è un’epoca della condivisione il punto è che ciò che è reato a vent’anni fino ad un certo punto capisci che a certi giochi vuoi giocare e poi decidi di non volerlo fare più. A me è capitato di giocare con donne e ragazza assolutamente consenzienti…” ma mentre parlava, l’avvocato presente in studio, Andra Catizzone lo ha interrotto dicendo: “Qui il punto non è moralismo, qui c’è il tema del consenso. Il reato è il più grave e non può confondere il gioco con la violazione del corpo di un’altra persona. Ha detto una cosa di una gravità estrema.”

E Facci, fuori di sé le ha risposto: “Lei deve calmarsi ha veramente stufato signora”.

L’avvocato Catizzone ha, però, controbattuto: “No sono un avvocato non sono una signora, mi occupo di legge e di diritto e lei mi chiami avvocato”. E lui, di rimando: “Lei è un avvocato maleducato, io la chiamo come mi pare”.

Facci contro l’avvocato Catizzone “lei è qui solo perché è la moglie di Folena”

Ieri sera a Non è l’arena c’era anche il giornalista Luca Telese che, quasi ospite fisso da Giletti, ha preso la parola e, ad un certo punto, ha detto a Facci: “basta stai facendo un comizio”.

Facci, ha perso la pazienza e gli ha detto: “Telese hai rotto le p…e, non sei più conduttore fattene una ragione”.

Giletti a quel punto ha mandato la pubblicità ma, tornati in studio, gli animi non si erano affatto calmati e Facci ha detto all’avvocato: “È lì perché moglie di Piero Folena…”

Ma lei, di rimando, ha risposto: “Io sono qui perché sono una professionista e ho studiato”.

E poi, rispetto all’attacco indiretto anche a lui, Giletti ha risposto: “No, lei è qui in quanto giurista e se è per questo io nemmeno lo conosco Folena”.

E Luca Telese, a quel punto ha controbattuto: “Maleducato misogino”.