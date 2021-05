Domenica Live, Matteo Bassetti in tv con la moglie e la Lucarelli lo ridicolizza “Come un tronista … che imbarazzo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri a Domenica Live, la trasmissione di Barbara D’Urso che va in onda la domenica pomeriggio in concorrenza con Domenica In di Mara Venier, ha ospitato, per la prima volta, il prof. Matteo Bassetti con la moglie, Maria Chiara.

Bassetti, che è il primario infettivologo del San Martino di Genova, ha deciso di far conoscere a tutti la moglie, una bellissima donna.

Durante questa ospitata non si è parlato di covid ma solo della vita privata di Bassetti.

Barbara D’Urso fa delle domande molto personali alla moglie di Bassetti

Barbara D’Urso ha chiesto alla moglie di Bassetti: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?” e la moglie: “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”.

Poi Maria Chiara ha anche raccontato: “Al primo appuntamento non volevo saperne di Matteo. Lui stava tornando da Yale, era un giovane uomo in carriera, lo vedevo troppo sicuro di sé e troppo spavaldo”.

E poi, ancora: “Lui è un padre eccezionale, molto presente. Non è mai mancato a un pranzo a casa, nemmeno durante questo periodo di pandemia” e, infine, ha svelato: “Non è romantico, ma è molto carino come compagno. Lui è tanto pragmatico”.

Poi in chiusura di trasmissione, Barbara D’Urso si è congedata con i suoi telespettatori dicendo: “Amici e amiche di Domenica Live si conclude qui oggi, come già previsto, la vecchia stagione di Domenica Live. Come tutti gli anni, da dieci anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi, per stare insieme. Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale5 con delle cose nuove, assolutamente meravigliose che ci vedranno insieme. E poi ovviamente domani con Pomeriggio Cinque. Perché il mio cuore è vostro per sempre, tutti i giorni della settimana. Col cuore”.

Selvaggia Lucarelli attacca Matteo Bassetti che è andato a Domenica Live

Selvaggia Luccarelli, che ha spesse volte attaccato Matteo Bassetti, ieri dopo che l’infettivologo è andato Domenica Live con la moglie a parlare di sé, lo ha duramente attaccato dicendo in un tweet: “Dalla D’Urso, con i filmini del matrimonio, come un tronista qualunque. Che imbarazzo”.