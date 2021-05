I Soliti Ignoti, Jonathan ad Amadeus “Tua moglie mi ha detto cose irripetibili …” cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

È andata in onda nella serata di ieri, domenica 23 maggio, una nuova puntata del seguitissimo programma televisivo condotto da Amadeus su Rai 1 ovvero ‘I Soliti ignoti’. Una puntata divertente e ricca di colpi di scena nel corso della quale il noto presentatore ha vissuto dei momenti di imbarazzo ma anche di risate e divertimento. Tra i concorrenti presenti in studio vi era anche un personaggio particolarmente noto al pubblico. Di chi stiamo parlando? Del simpaticissimo Jonathan Kashanian il quale a proposito della moglie del conduttore, ovvero Giovanna Civitillo, ha rivelato “Mi ha detto cose irripetibili”. Ma esattamente quali sono state le parole espresse dall’amatissimo personaggio televisivo che hanno messo in imbarazzo Amadeus?

Amadeus in imbarazzo a I soliti ignoti

Jonathan Kashanian è uno dei personaggi più simpatici e vivaci della televisione diventato famoso in seguito alla sua partecipazione nel 2004 della quinta edizione del Grande Fratello vinta proprio da lui. Da quel momento il suo successo non si è più arrestato. Jonathan sempre più spesso è stato protagonista in tv di programmi di successo e oggi oltre ad essere ospite fisso della trasmissione di Rai 2 ‘Detto Fatto’ condotta da Bianca Guaccero l’opinionista è anche conduttore su Rai Radio 2 al fianco di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. E proprio nel corso della puntata di ieri de I Soliti Ignoti Jonathan ha fatto una battuta divertente diventata virale ma che però ha messo in imbarazzo Amadeus. L’opinionista si è poi lasciato andare a delle confessioni particolari che gli sarebbero state fatte proprio dalla bellissima moglie del conduttore.

Le parole di Jonathan

Jonathan Kashanian nel corso del suo intervento a I soliti ignoti ha confessato cosa gli avrebbe detto proprio Giovanna Civitillo. Nello specifico secondo quanto affermato dall’opinionista la bellissima Giovanna, così come gran parte delle donne, sarebbe “il boss della casa”. Amadeus sarebbe a questo punto scoppiato a ridere nascondendo anche un velo di imbarazzo.

La confessione dell’opinionista

Jonathan Kashanian ha poi continuato il suo intervento nella trasmissione condotta da Amadeus facendo altre particolari confessioni. Secondo l’opinionista la bellissima Giovanna gli avrebbe detto anche altre cose, forse più intime e piccanti, motivo per il quale non si è sentito di ripeterle in fascia preserale su Rai 1. Amadeus si è molto divertito e ha anche risposto alle parole espresse da Jonathan affermando che è proprio vero che è la sua amatissima moglie in realtà a comandare in casa.