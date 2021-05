Maurizio Costanzo, senza freni su Elisabetta Gregoraci, dice esattamente quello che pensa: “Per fare bene questo lavoro …”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé dopo che è stata nella casa del grande fratello vip e si è fatta conoscere di più.

La Gregoraci, che nella casa ha vissuto periodi alterni ma su tutti quelli di maggiore nostalgia per il figlio avuto da Flavio Briatore, Nathan Falco, ora è tornata alla sua vita e non vede l’ora di ricominciare il lavoro in tv che lei ama tanto.

Maurizio Costanzo dice cosa pensa di Elisabetta Gregoraci

Maurizio Costanzo cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo dove chiacchiera con lettrici e lettori che gli chiedono pareri sui vari programmi televisivi e sui conduttori.

Una lettrice gli ha chiesto un parere su Elisabetta Gregoraci facendogli presente che per lei è stata non considerata dopo che è uscita dallacasa del Grande fratello vip.

Infatti, affidarle solo la conduzione di Battiti Live a questa lettrice è sembrato troppo poco.

La lettrice ha detto: “Tornerà a fare un programma di serie B…Non le sembra un po’ poco?”.

E Maurizio Costanzo le ha risposto così: “Per fare bene questo lavoro servono tempo e perseveranza …“.

E poi si è spiegato meglio e ha aggiunto: “Elisabetta Gregoraci è una giovane conduttrice e, se avrà pazienza, penso possa ambire a restare sulla cresta dell’onda…”.

Invece, a proposito di Battiti Live che la lettrice ha definito un programma di “Serie B“, Costanzo ha detto: “Non lo definirei in questo modo, visto che vi partecipano cantanti e musicisti importanti…”.

Maurizio Costanzo critica Elisabetta Gregoraci per aver parlato male di Flavio Briatore

Qualche tempo fa Maurizio Costanzo nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti aveva espresso un’opinione negativa su come la Gregoraci si stava comportando con Flavio Briatore e aveva detto di aver trovato “fuori luogo certe frasi” che lei aveva detto sull’ex marito.

Maurizio Costanzo aveva dichiarato: “dovrebbe rendersi conto che parlare male di Briatore in diretta televisiva non è un gesto elegante, svelando anche questioni personali”.

Infatti, all’interno della casa del grande fratello vip, la Gregoraci era stata molto dura con Flavio Briatore.

Costanzo aveva anche detto: “continua a parlare della sua vita con l’ex e questo è un modo per ribadire: ‘io non sono famosa in quanto Gregoraci, ma perchè sono l’ex moglie di Briatore”.