Maneskin, dopo la polemica interviene sui social Vasco Rossi, il suo post è da applausi

I Maneskin hanno vinto l’ultima edizione dell’eurovision song contest nella finale andata in onda lo scorso sabato 22 maggio 2021. Sembrerebbe che dopo la vittoria del gruppo, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, i francesi abbiano polemizzato sulla vittoria dei Maneskin all’Eurovision song. Su questa onda, sembra che anche molti giornalisti ovviamente non italiani e tanti leoni da tastiera avessero chiesto la squalifica dei Maneskin per un presunto utilizzo di droga.

Polemica sui Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision Song contest

Qualcuno aveva ipotizzato che il cantante del gruppo avesse fatto uso di cocaina. Quest’ultimo sarebbe Damiano David il frontman della band che ha vinto la settantunesima edizione del Festival di Sanremo e poi ha trionfato anche all’Eurovision song contest. In seguito a questa polemica portata avanti dai francesi, sembrerebbe che sia stato pubblicato il test al quale si è sottoposto il cantante per accertare se fosse effettivamente sotto effetto di sostanze stupefacenti e questo ha dato esito negativo. Si è introdotto in questa polemica, uno dei più noti del nostro paese ovvero Vasco Rossi il quale attraverso la propria pagina Instagram sembra abbia voluto dire la sua e difendere i Maneskin.

Vasco Rossi interviene nella polemica e difende i Maneskin

“Testatevi voi stessi, bigotti”, questo quanto ha scritto da Bacco sulla sua pagina Instagram con tanto di foto e del Rolling Stone, con protagonisti Mick Jagger e Keith Richards che ridono. “Tutti noi facevamo uso di droghe, soprattutto Keith. Penso che la band abbia pagato le conseguenze di tutto questo. Abbiamo vissuto un malessere generale” erano state queste le parole di riferite da Mick Jagger nel 1995. Adesso Vasco Rossi che oltre ad essere un grande estimatore della musica rock è anche un grande ammiratore dei Maneskin ha voluto dire la sua e scendere in campo difendendo i giovani.

Le parole del rocker Vasco Rossi, il rocker italiano più amato di sempre, ha difeso il gruppo vincitore dell’Eurovision song contest, e lo ha fatto anche nel corso di una recente intervista. “Io e i Maneskin siamo gli ultimi ribelli rock. In loro sento quella voglia di andare contro l’omologazione che provavo io. Il riff di chitarra è fenomenale. La loro ‘Ztti e buoni’ è la mia ‘Siamo solo noi’”. Queste le parole di Vasco, intervenuto, quindi, in questa polemica su Damiano e il presunto uso di droghe.