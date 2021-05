“Don Matteo ha stufato”, la risposta di Nino Frassica ad un telespettatore è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Don Matteo 13 sta per ripartire con le riprese e sta facendo molto discutere la new entry Raoul Bova che, per alcuni giorni, ha tenuto i telespettatori più affezionati con il fiato sospeso perchè non si capiva bene se avrebbe preso o meno il posto di Terence Hill nella parte principale della serie, appunto quella di Don Matteo. Ma poi il chiarimento c’è stato.

Un telespettatore dice Basta a Don Matteo Don Matteo è una serie amatissima ed è arrivata alla 13esima edizione.

Un telespettatore, però, sulla pagina social di Nino Frassica ha scritto così “anche basta” spiegando che, dopo tredici anni, la serie ha stufato. E allora, Nino Frassica nel modo più simpatico gli ha risposto così: “Alessio potevi dirlo prima così ci organizzavamo: non avrebbero scritto le sceneggiature, non avremmo firmato i contratti. La prossima volta dillo prima, comunque chiederò personalmente alla Rai e alla Lux Vide (società di produzione della serie tv) di interrompere. E dirò che me lo hai consigliato tu“.

A Don Matteo arriva Raoul Bova e si teme che prenda il posto di Terence Hill, poi il chiarimento

Quando è trapelata la notizia che nella serie Don Matteo sarebbe arrivato Raoul Bova gli affezionati si sono preoccupati che prendesse il posto di Terence Hill ma poi è intervenuto Nino Frassica e, a modo suo, ha chiarito il tutto.

Nino Frassica, sui social ha spiegato così: “Terence Hill è Don Matteo e viceversa”.

Dunque, Terence Hill continuerà ad esserci nel suo ruolo e le riprese cominceranno oggi, lunedì 31 maggio a Spoleto, ma Terence Hill arriverà sul set il 7 giugno.

E allora, quale sarà il ruolo di Raoul Bova?

Sarà un sacerdote al suo primo incarico.

Inoltre, ci sarà anche un graditissimo ritorno, Flavio Insinna nel ruolo di Anceschi che, la produzione ha fatto sapere, è “arrivato in città per un’occasione speciale”.

Con Anceschi ci sarà anche Valentina, sua figlia che porta con sé segreti sul suo passato.

La serie, amatissima e seguitissima, è stata scritta da Mario Ruggeri, Umberto Gnoli e Dario Sardelli e nel cast ci saranno: Terence Hill, Nino Frassica, Raoul Bova, Nathalie Guettà, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Pamela Villoresi, Flavio Insinna mentre la regia è di Francesco Vicario, Luca Brignone.

Inoltre, è anche possibile leggere il libro di Don Matteo il cui titolo è: Don Matteo: La strategia dello scorpione-La rosa antica.